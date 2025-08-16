Distrito de Conduru terá domingo (17) com dança, brincadeiras e muita animação

Mais um evento promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim promete movimentar bairros e distritos do município. É o projeto Agita, que tem sua primeira edição neste domingo (17), no distrito de Conduru, a partir das 7h, no ginásio local.

A programação conta com o Aulão de Dança Mix, animando o público com música e coreografias. Em seguida, a atenção se volta para a criançada, com um circuito funcional kids, atividades recreativas, distribuição de pipoca e algodão-doce, tudo gratuito e voltado para a integração da comunidade.

De acordo com o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, o objetivo do projeto é promover bem-estar e socialização. “Nossa proposta é aumentar a oferta de atividade física dentro do município, levando para outros bairros e distritos opções de lazer e socialização, principalmente para crianças e adolescentes”, destaca.

O circuito Agita segue com novas edições nos próximos finais de semana, sempre às 7h:

Agita Rubem Braga – 24 de agosto – CT de Lutas, bairro Rubem Braga

– 24 de agosto – CT de Lutas, bairro Rubem Braga Agita BNH de Baixo – 31 de agosto – Quadra do bairro BNH de Baixo

A ação é aberta ao público e voltada para todas as idades, fortalecendo a convivência comunitária e incentivando hábitos saudáveis.

Informações adicionais:

Telefone: (28) 3199-1759