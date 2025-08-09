Divino de São Lourenço: polícia apreende drogas, arma e dinheiro

Na manhã desta sexta-feira (8), uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, realizada após investigações conduzidas pela PC, cumpriu mandados de busca e apreensão em Divino de São Lourenço.

Por volta das 8h, as equipes do 3º Batalhão se deslocaram até a localidade de Areia Branca, na divisa com Ibitirama, para cumprimento do mandado. No local a cadela farejadora Alga localizou uma pistola Taurus, modelo PT838 calibre .380, com 17 munições intactas. Além disso, às margens de um cafezal, foram encontrados três tabletes médios de maconha.

Em outro endereço, na residência de uma mulher, de 29 anos, situada na rua João Vicente, no Centro de Divino de São Lourenço, os policiais apreenderam R$ 1.690,00 em espécie, uma porção de maconha, dois notebooks e um celular.

Um homem de 59 anos e uma mulher de 29 anos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre.