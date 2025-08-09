Militares fazem travessia do Pico da Bandeira pelos 51 anos do 3º BPM

Na última quinta-feira (7), policiais militares, bombeiros militares e convidados participaram de uma travessia do Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, em celebração ao 51º aniversário do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A unidade tem responsabilidade operacional na área, já que parte do parque está situada em território capixaba, sendo por este motivo reconhecida como “Sentinela do Caparaó”.

O evento contou com a presença da Comandante do 3º CPOR, Coronel PM Emília Alves, do Subcomandante do 3º CPOR, Tenente Coronel PM Fabrício Dutra Correa e do Comandante do 3º Batalhão, Tenente Coronel PM Dikson Delgado, acompanhado de mais de 100 participantes, entre militares das Unidades do 3º CPOR, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Diretoria de Saúde e das Unidades Especializadas da Polícia Militar, Batalhão de Polícia Militar Ambiental e Batalhão de Missões Especiais.

A atividade também contou com apoio de militares do 11° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, cuja área de responsabilidade faz divisa com o 3° BPM.

Com início às 3h, foi realizado o deslocamento até a Tronqueira, do lado mineiro do parque nacional. De lá, o grupo percorreu 6,9 km até o ponto culminante do parque, o Pico da Bandeira. O retorno foi feito pelo lado capixaba, em um trajeto de 4,5 km, que finalizou na Casa Queimada, totalizando aproximadamente 8h de percurso.

O Parque Nacional do Caparaó, localizado na Serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, com imponentes 2.892 metros de altitude.