Dois apostadores de Vitória faturam mais de R$ 32 mil cada na loteria

O resultado da Mega-Sena do concurso realizado neste sábado (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo, não apresentou ganhadores na faixa principal de seis acertos. Com o prêmio acumulado, a estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira (12), é de R$ 40 milhões.

No Espírito Santo, duas apostas acertaram a quina e garantiram R$ 32.574,43 cada. Os bilhetes premiados foram registrados nas lotéricas Lane Loteria e Pinte a Sorte, ambas localizadas em Vitória.

Ao todo, 56 apostas em todo o Brasil acertaram cinco números e receberam o mesmo valor. Já na quadra, 3.375 apostas foram contempladas com prêmios de R$ 890,92 cada.

Resultado da Mega-Sena – concurso de sábado (9)

6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 56 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 32.574,43

56 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 32.574,43 4 acertos: 3.375 apostas ganhadoras – prêmio de R$ 890,92

O próximo resultado da Mega-Sena será conhecido na terça-feira, 12 de agosto de 2025, com prêmio estimado em R$ 40 milhões.