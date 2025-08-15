Domingos Martins: caminhoneiro é preso após dirigir dois dias sob uso de rebite

Um caminhoneiro foi flagrado, na última quinta-feira (14), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo há quase dois dias sem descanso e sob efeito de drogas, no km 92 da BR-262, em Domingos Martins.

Segundo a PRF, durante fiscalização, a equipe visualizou um caminhão VW/24250, branco, trafegando na contramão e fazendo uma curva de forma perigosa, em meio a intenso fluxo de veículos.

O motorista, que viajava com a esposa, admitiu ter iniciado a jornada às 3h da manhã de quarta-feira (13), sem paradas para descanso. Ele afirmou ter consumido maconha e Nobésio (cloridrato de femproporex), conhecido como “rebite”, para permanecer acordado, alegando que seu empregador paga comissão extra por entregas mais rápidas.

Na vistoria, foram encontrados 23 comprimidos da anfetamina no porta-objetos, duas porções de maconha no porta-luvas e um prato de vidro, sob a cama da cabine, com resquícios de substância semelhante à cocaína. A análise do tacógrafo confirmou a longa condução sem intervalos.

O condutor foi encaminhado, junto aos entorpecentes apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante. O caminhão foi liberado por não apresentar restrições.

A PRF alerta que a combinação de drogas e fadiga ao volante representa grave risco à segurança, podendo causar acidentes de grandes proporções.