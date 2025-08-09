Dr. Bruno Resende comemora a ampliação da radioterapia no ES e no país

O deputado Dr. Bruno Resende, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, comemora a entrega, até o fim do ano, de mais 120 equipamentos para radioterapia em todo o país, contemplando os municípios de Linhares e Colatina, no Norte do Espírito Santo.

A entrega dos equipamentos faz parte de um programa do governo federal, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, em parceria com Estados e municípios, que vai ampliar o acesso à saúde de qualidade e no tempo certo para todos os brasileiros.

“A radioterapia desempenha um papel fundamental no tratamento de diversas doenças, especialmente o câncer. Ela é importante no tratamento porque tem a capacidade de destruir ou danificar células cancerígenas, controlando o crescimento do tumor e aliviando sintomas. Além disso, a radioterapia pode ser utilizada para prevenir a recorrência do câncer após outros tratamentos, como cirurgia ou quimioterapia”, explica Dr. Bruno, que é médico radio-oncologista.

Acelerador linear

Os equipamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde é o chamado acelerador linear, comumente abreviado como LINAC. É um aparelho de alta tecnologia usado na radioterapia, que gera feixes de radiação de alta energia, como raios X ou elétrons. Os feixes são direcionados precisamente para o tumor, com o objetivo de destruir as células cancerígenas e minimizar o dano aos tecidos saudáveis.

Em Linhares, o acelerador será destinado para o Hospital Rio Doce e em Colatina, para o Hospital São José.

“Estamos trabalhando também pela ampliação da estrutura de cuidados do AVC, com a Unidade de AVC no Hospital Rio Doce, em Linhares, e a implementação da telemedicina, que vai possibilitar o atendimento digno ao AVC agudo em todos os hospitais que têm tomografia computadorizada no Espírito Santo. São com atitudes como essa que nós vamos levar ainda mais saúde mais dignidade a todos os capixabas”, afirma o deputado.