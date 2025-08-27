Dr. Bruno Resende comemora expansão no tratamento contra o câncer no ES

Médico radio-oncologista e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado Dr. Bruno Resende participou da retomada das obras da nova Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no Hospital Evangélico de Vila Velha, nesta terça-feira. A ampliação da Unacon é conduzido pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), com apoio do governo do Estado.

Ao anunciar a retomada da obra, o vice-governador Ricardo Ferraço destacou em seu discurso o empenho do Dr. Bruno Resende para a realização do projeto:

Leia também: Governo do ES libera R$ 100 milhões para exportadores afetados pelos EUA

“Quero agradecer ao deputado Bruno Resende, que dia sim, outro também, fez uma pressão muito forte para retomarmos esta obra. Costumo dizer que o Bruno está deputado, mas é médico e faz um trabalho relevante em todo o Estado para a promoção da saúde”, disse Ricardo Ferraço.

A nova Unacon representará um avanço importante na assistência oncológica do Espírito Santo, ressaltou Dr. Bruno, que durante sua fala na solenidade tirou o paletó de deputado e vestiu o jaleco branco de médico. “O corpo é político, mas o coração do médico é que move as realizações”, disse o deputado.

Oferta de tratamentos

Com a conclusão da primeira fase da obra, será possível ampliar muito a oferta de tratamentos: a capacidade de infusões de quimioterapia aumentará de 10,4 mil para 26 mil por ano. As consultas médicas passarão de 11 mil para mais de 21 mil por ano; e, pela primeira vez, a região contará com mais de 20.500 sessões anuais de radioterapia, que é a especialidade do Dr. Bruno.

Dr. Bruno Resende agradeceu os investimentos do Estado, citando o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço: “Vejo cada um dando o seu melhor. Vamos mostrar para o Brasil que entregamos a maior dignidade para os pacientes no solo do Espírito Santo. Sou médico especialista no enfrentamento desse bandido chamado câncer. Minha bandeira é justamente a dignidade na luta contra o câncer. Este serviço é para as pessoas que buscam tratamento e não precisarão mais sair de Vila Velha para se tratar”, disse o deputado.

Ele destacou também o trabalho dos profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem: “A maior riqueza que nós temos é o time da saúde. O nosso papel é dar mais armas para que juntos a gente possa vencer esse bandido”, disse Dr. Bruno.

O valor total destinado ao projeto chega a R$ 21,5 milhões. A previsão é de que a primeira etapa seja concluída em até 18 meses.

“Esse é mais um investimento com capacidade de melhorar o dia a dia das pessoas, principalmente em um momento em que a assistência, o cuidado e a estrutura são fundamentais. As parcerias do governo do Estado com o Hospital Evangélico geram resultados. Nos últimos dias, confirmamos a ampliação do Hospital de Santa Maria de Jetibá, que vai receber um novo centro cirúrgico e passará a ofertar 100 leitos. Quase R$ 20 milhões de investimentos. E agora com mais esse investimento robusto aqui em Vila Velha”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.