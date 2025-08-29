É hoje! Feira de Negócios agita fim de semana em Itapemirim

A Feira Capixaba de Negócios (FECAP) começa nesta sexta (29) e segue até este sábado (30) na Praça Domingos José Martins, em Itapemirim.

Com entrada gratuita, o evento acontece das 12h às 22h. A expectativa é de que a feira movimente a economia local por meio do turismo, gastronomia, artesanato, música e negócios.

Serão dois dias de muitas atividades voltadas para empreendedores, turistas e população local. O objetivo é valorizar os produtores locais e oferecer ao público experiências únicas em um ambiente de integração.

Cervejarias artesanais marcam presença

Entre os atrativos, os visitantes poderão degustar cervejas artesanais da Tim Beer, Cervejaria Maratabeer e King Bier. Na oportunidade, o público poderá harmonizar os diferentes estilos de cerveja com a variedade de pratos disponíveis no evento.

Experiência gastronômica

Além de estandes de negócios, artesanato e ações de turismo, a FECAP é um prato cheio para quem busca uma experiência gastronômica completa. A praça de alimentação oferece uma variedade de opções, unindo sabores tradicionais e novidades para todos os paladares.

Entre os destaques, o público poderá encontrar delícias como bolo, salgadinhos, culinária japonesa, sorvete na chapa, hambúrguer, açaí, pudim, queijos, café, esfiharia e muito mais. E para os amantes da culinária baiana, o tradicional acarajé também estará presente, proporcionando uma viagem de sabores em um único lugar.

Música

A FECAP também contará com apresentações culturais e musicais. Neste primeiro dia, a animação fica por conta do cantor Alex Martins, que sobe ao palco, às 19 horas, para um show intimista com grandes clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

Já no sábado, é a vez do cantor Patrick Jinkings, que começará o agito, às 19h. Natural de Itapemirim, o artista traz ao evento sua MPB contemporânea com influências de folk, reggae e pop romântico.

A FECAP

A FECAP é uma iniciativa do Instituto Sustentabilidade Brasil e conta com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Itapemirim, Sebrae, Aderes e AQUINOTICIAS.COM.