Economia do ES: encontro discute impactos e desafios

Está chegando o 10º Encontro de Economia do Espírito Santo, que, neste ano, traz o tema “Economia em transição: impactos e desafios do Espírito Santo”. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, na Cidade da Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), localizada no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e é promovido pelo Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), parceiros de longa data.



As instituições convidam todos a participarem e destacam a possibilidade de inscrição de artigos para apresentação até o dia 18 de agosto.

Consolidado como um importante espaço de debate, o encontro reúne representantes da academia, do governo e da iniciativa privada para a produção de conhecimento e a busca por soluções para o desenvolvimento econômico do Estado. A edição deste ano reforça o compromisso com a análise e a reflexão sobre as transformações econômicas que afetam o Espírito Santo.

O diretor Setorial de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Antonio Rocha, destacou a relevância do evento: “É fundamental mantermos um olhar atento ao nosso Estado. Sempre incentivamos nossos pesquisadores a se manterem engajados e atualizados sobre as dinâmicas locais. Por isso, faz todo sentido estarmos presentes em uma temática tão atual e significativa. Serão mais de quinze palestrantes de renome debatendo este tema.”

As vagas para o encontro são limitadas. Interessados podem garantir sua inscrição pelo site oficial: https://encontroeconomiaes.com.br/.