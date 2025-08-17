Editais do Fundo para Infância: inscrições terminam nesta segunda (18) em Vila Velha

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha (COMCAVV) prorrogou o prazo dos editais de Chamamento Público Nº 003/2025 e N.º 004/2025 – FIA/SEMAS/PMVV – Fundo Municipal para a Infância e Adolescência. A resolução foi publicada no Diário Oficial do município da última quinta-feira (14).

Agora as candidaturas de projetos das organizações da sociedade civil para celebração de Termos de Fomento terão até a próxima segunda-feira (18) para realizar sua inscrição.

A avaliação das propostas pela comissão de seleção será na terça-feira (19) e a divulgação preliminar acontece na quarta-feira (20). De acordo com o edital, a interposição de recursos contra o resultado preliminar será da quarta-feira (20) até o dia 26 agosto.

No dia 27, acontece a análise de recursos pela comissão de seleção. Por fim, a homologação e a publicação do resultado definitivo da fase de seleção com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver) serão no dia 28 de agosto.

Informações pelo telefone: 27 – 99242-8549 (somente mensagens).