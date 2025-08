Empresário capixaba é preso durante operação conjunta contra o PCV no ES

Um empresário de 43 anos foi preso durante a Operação Telic, deflagrada na última sexta-feira (1) pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que atua na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

O empresário foi detido em uma fazenda no bairro Village do Sol, em Guarapari. Contra ele havia um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O MP, no entanto, não detalhou qual seria o envolvimento do empresário com a organização criminosa.

Antes da prisão, equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar foram até a casa do suspeito, em um condomínio de alto padrão no bairro Interlagos, em Vila Velha. Leonardo não estava no imóvel, mas a esposa dele acompanhou a busca.

Na residência, os agentes apreenderam munições, um aparelho celular e um cheque de R$ 35 mil assinado pelo empresário. Durante a ação, o suspeito ligou para a esposa e informou que estava na fazenda. As equipes seguiram até o local e realizaram a prisão.

A Operação Telic tem como objetivo desarticular núcleos do PCV responsáveis por ataques armados e homicídios na Grande Terra Vermelha. A facção atua com ramificações em diversos bairros de Vila Velha.

Além do empresário, outros dois suspeitos foram presos. Um deles é dono de uma oficina e foi detido sob suspeita de ceder o espaço como ponto de encontro para traficantes. No local, os policiais encontraram um bilhete assinado por “Frajola”, preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana.

Outro alvo capturado é apontado pelas investigações como gerente do tráfico na região de Terra Vermelha.