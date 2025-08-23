Encontro de Motociclistas em Vargem Alta tem shows musicais neste sábado (23)

O Encontro Nacional de Motociclistas segue neste sábado (23) em Vargem Alta com uma programação de música e atrações culturais. O evento reúne motociclistas de diferentes regiões e moradores.
As atividades começam às 15h, com a apresentação da Banda Mundo & Cia. Logo depois, às 17h, é a vez da Banda Ligação Direta subir ao palco. Às 19h, quem comanda a festa é a Jurassic Band, trazendo sucessos do rock clássico.
A principal atração da noite está marcada para às 21h, com o show nacional da banda Texas Hammer, prometendo animar o público com muito rock. Para encerrar, às 23h30, acontece a Festa Top Pop 80, reunindo nomes consagrados da música brasileira, como Sylvinho Blau, Avelar Love (João Penca), Cícero Pestana (Dr. Silvana e Cia) e Marcelo Hayna (Uns e Outros).
Além dos shows, o encontro conta com espaço gastronômico e expositores. A expectativa é de que o evento movimente a economia local e fortaleça o turismo.
