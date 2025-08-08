Encontro regional discute gestão sustentável de resíduos no Caparaó

Com foco no desenvolvimento sustentável e na cooperação entre municípios, o Consórcio Público da Região do Caparaó Capixaba realizará, no dia 14 de agosto, às 13h30, o Encontro Regional para Fortalecimento da Gestão de Resíduos. O evento acontece na sede do consórcio, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço (ES), e conta com o apoio da ADERES – Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo.

A reunião pretende reunir representantes de todos os municípios consorciados para promover diálogo, planejamento estratégico e cooperação técnica. O objetivo é fortalecer a articulação regional em torno da gestão eficiente e sustentável dos resíduos sólidos — desafio que afeta especialmente cidades de pequeno e médio porte.

De acordo com o consórcio, a iniciativa integra um esforço contínuo para que os municípios adotem práticas ambientalmente responsáveis, unindo forças, compartilhando recursos e desenvolvendo soluções conjuntas para problemas como o acúmulo de lixo, que impacta a saúde pública e o meio ambiente.

Além de gestores e técnicos da área ambiental, o encontro contará com a participação de representantes da sociedade civil, cooperativas de catadores e empreendedores ligados à economia circular. A proposta é ouvir diferentes perspectivas e construir um plano de ação que reflita a realidade da região.

Consórcio Caparaó

A escolha de Patrimônio da Penha, local reconhecido pela beleza natural e pela forte identidade cultural, reforça o compromisso do consórcio com a valorização dos territórios e comunidades locais.

A expectativa é que o evento resulte em propostas práticas para melhorar a coleta, o tratamento e a destinação final dos resíduos, além de estimular projetos de educação ambiental e empreendedorismo sustentável.

Os organizadores reforçam o convite aos municípios consorciados e destacam que a participação ativa dos envolvidos será decisiva para o sucesso da iniciativa e para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável no Caparaó.