Equipe K9 e Força Tática apreendem drogas durante ação em Guaçuí

Na noite desta quarta-feira (27), uma ação das equipes do K9 e Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, resultou em mais uma importante apreensão de drogas no município de Guaçuí.

A ação ocorreu por volta das 19h30, no bairro Antônio Francisco Moreira. Durante o patrulhamento um suspeito fugiu ao perceber a aproximação das equipes policiais. Com apoio da cadela Alga os militares localizaram, em dois pontos distintos, um total de 10 pedras grandes de crack, pesando aproximadamente 255 gramas.

O material apreendido foi entregue na 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências. Segundo a Polícia Militar, a quantidade de drogas apreendidas poderiam render cerca de 2.040 pedras menores, prontas para a comercialização.