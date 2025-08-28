Segurança

Equipe K9 e Força Tática apreendem drogas durante ação em Guaçuí

Com apoio da cadela Alga os militares localizaram, em dois pontos distintos, um total de 10 pedras grandes de crack, pesando aproximadamente 255 gramas

Foto: Divulgação/PMES

Na noite desta quarta-feira (27), uma ação das equipes do K9 e Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, resultou em mais uma importante apreensão de drogas no município de Guaçuí.

A ação ocorreu por volta das 19h30, no bairro Antônio Francisco Moreira. Durante o patrulhamento um suspeito fugiu ao perceber a aproximação das equipes policiais. Com apoio da cadela Alga os militares localizaram, em dois pontos distintos, um total de 10 pedras grandes de crack, pesando aproximadamente 255 gramas.

O material apreendido foi entregue na 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências. Segundo a Polícia Militar, a quantidade de drogas apreendidas poderiam render cerca de 2.040 pedras menores, prontas para a comercialização.

