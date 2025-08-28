Estudantes de Dores do Rio Preto recebem palestra sobre Lei Maria da Penha

Na manhã desta quinta-feira (28), o auditório da CEMEI Cristina Peixoto do Carmo, em Dores do Rio Preto, foi palco de uma importante palestra sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher, realizada pelos policiais militares do 3ºBatalhão.

Voltada para os alunos do ensino fundamental, a iniciativa destacou a relevância da conscientização precoce, mostrando como é fundamental que crianças e adolescentes aprendam desde cedo a identificar sinais de violência, a valorizar relacionamentos saudáveis e a compreender que a escola também é um espaço de diálogo, apoio e formação cidadã.

Durante o encontro, foram explicados os diferentes tipos de violência, (física, psicológica, moral e sexual), e os impactos que cada um deles causa às vítimas. Os estudantes também receberam orientações sobre os canais de denúncia e apoio disponíveis, reforçando que pedir ajuda é sempre um caminho seguro e necessário.

A ação buscou não apenas informar, mas também estimular a reflexão e a responsabilidade coletiva no combate à violência doméstica, reafirmando o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.