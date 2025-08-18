Escola de Itapemirim promove viagem pedagógica inclusiva

No Dia do Estudante, no dia 11 de agosto, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Washington Pinheiro Meirelles, localizada em Itapemirim, promoveu uma viagem pedagógica para os alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE). A ação teve como objetivo ampliar experiências, fortalecer a autonomia e incentivar a socialização, em um momento que uniu aprendizado e diversão.

A primeira parada foi na Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, onde os estudantes conheceram de perto o processo de produção de um dos chocolates mais tradicionais do Brasil. O grupo acompanhou etapas da fabricação e aprendeu curiosidades sobre a história da marca.

Em seguida, a programação seguiu para o Shopping Vila Velha, onde os alunos vivenciaram momentos de convivência e lazer, explorando o espaço de forma autônoma e interagindo em diferentes contextos.

Segundo a equipe escolar, a atividade foi mais do que um passeio: representou uma oportunidade de promover inclusão e novas vivências, celebrando o potencial e as conquistas de cada estudante.