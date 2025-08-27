Espírito Santo é o Estado com maior Solidez Fiscal pelo 2º ano consecutivo

O Espírito Santo é, pelo segundo ano consecutivo, o Estado com maior solidez fiscal do País, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e divulgado nesta quarta-feira (27). O levantamento reúne dados referentes às contas públicas de 2024 e avalia dimensões inter-relacionadas de sustentabilidade fiscal, como Taxa de Investimentos, Regra de Ouro, Solvência Fiscal, Sucesso do Planejamento Orçamentário, Dependência Fiscal, Resultado Primário, Gasto com Pessoal, Índice de Liquidez e Poupança Corrente.

No pilar Solidez Fiscal, o Espírito Santo obteve nota máxima, ficando em 1º lugar entre todas as 27 administrações estaduais. Entre os destaques, o Estado ocupa a primeira colocação nos indicadores Regra de Ouro, Gasto com Pessoal e Poupança Corrente, além do 2º lugar em Solvência Fiscal.

“O Espírito Santo consolidou-se como referência nacional em gestão fiscal e equilíbrio das contas públicas, o que garante previsibilidade, permite ao Estado continuar sendo o que proporcionalmente mais investe no País e assegura a manutenção do controle sobre o custeio e as despesas de pessoal. Com isso, conseguimos direcionar um volume expressivo de recursos para a infraestrutura, além de ampliar investimentos em áreas de grande relevância social, como saúde, educação e segurança”, destacou o secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benicio Costa.

No indicador Regra de Ouro, o Espírito Santo confirma sua trajetória de responsabilidade fiscal, ao manter o uso de operações de crédito voltadas para investimentos, e não para despesas correntes. O Estado também se destaca como 1º colocado em Gasto com Pessoal, administrando a folha de forma eficiente e garantindo que ela não comprometa a maior parte do orçamento. Já no índice Poupança Corrente, a liderança mostra que o Estado gasta menos do que arrecada em suas despesas do dia a dia, criando margem para ampliar os investimentos.

Solvência Fiscal

Outro ponto de destaque é a posição do Espírito Santo em Solvência Fiscal, em que ocupa o 2º lugar nacional. Isso significa que o Estado tem alta capacidade de honrar seus compromissos no médio e longo prazo, assegurando a saúde financeira e a confiança dos investidores.

O subsecretário e consultor do Tesouro Estadual, Daniel Corrêa, observou que os bons resultados no ranking do CLP estão diretamente relacionados ao reconhecimento do Espírito Santo no âmbito nacional.

“Somos Nota A+ no Tesouro Nacional, com Nota A pelo 13º ano consecutivo na avaliação da Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag) e Nota A também no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. Esse conjunto de resultados confirma que o Espírito Santo é exemplo de disciplina fiscal, transparência e eficiência na gestão pública, o que se reflete também no desempenho no Ranking de Competitividade”, afirmou.

Já o subsecretário da Receita Estadual, o auditor fiscal Thiago Venâncio, destacou a importância de uma gestão fiscal eficiente na atração de novos negócios e na manutenção da atividade econômica estadual. “A solidez fiscal é fundamental para criar um ambiente de negócios atrativo, que estimula investimentos e promove o desenvolvimento econômico e social de todo o Estado”, lembrou.

Ranking de Competitividade

Realizado há 14 anos, o Ranking de Competitividade dos Estados analisa 100 indicadores, divididos em dez pilares temáticos: infraestrutura; sustentabilidade social; segurança pública; educação; solidez fiscal; eficiência da máquina pública; capital humano; sustentabilidade ambiental; potencial de mercado e inovação. Com esses pilares, é possível avaliar a capacidade dos estados de produzir riqueza e garantir desenvolvimento sustentável.