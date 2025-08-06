Espírito Santo

Espírito Santo terá representantes de peso no Seminário Nacional pela Alfabetização

Voltado para representantes dos estados e municípios, bem como outros parceiros institucionais da área de educação

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Alfabetização
Foto: Pixabay

Com mais de 30 anos de atuação em alfabetização, a formadora Gislene Nara Dias da Silva, estará no Seminário Nacional pela Alfabetização, que será realizado nos dias 6 e 7 de agosto, em Fortaleza (CE).

O evento reunirá lideranças políticas, gestores públicos, pesquisadores e especialistas da educação de todo o país para debater os avanços, desafios e estratégias para a alfabetização no Brasil.

Leia também: Nova arena de eventos vai fortalecer o turismo e a cultura em Alegre

Na ocasião, Gislene participará do painel “Fortalecimento das regionais e a política de alfabetização: caminhos para uma colaboração efetiva entre estados e municípios”. Além de Gislene, também estará no evento o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Rodrigo Coelho, que falará durante o painel “Alfabetização como compromisso ético do Brasil: o engajamento público e a mobilização social”. Além deles, estarão presentes os secretários de educação de Cachoeiro de Itapemirim (Celeida Chamão de Medeiros), Linhares (Rosineia Bergamaschi de Mello) e Vila Velha (Carla Lima de Moraes Cabidel).

O Seminário é promovido pela Aliança pela Alfabetização, formada pela Associação Bem Comum, Fundação Lemann e Instituto Natura, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) e tem como objetivo central promover debates e reflexões sobre temas atuais relacionados à alfabetização de crianças na idade adequada.

Voltado para representantes dos estados e municípios, bem como outros parceiros institucionais da área de educação, o Seminário terá transmissão online gratuita por meio de inscrição até o dia do evento, que poderá ser feita acessando aqui.

https://www.even3.com.br/online-seminario-nacional-pela-alfabetizacao-2025-602802

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

EducaçãoEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por