Espírito Santo terá representantes de peso no Seminário Nacional pela Alfabetização

Com mais de 30 anos de atuação em alfabetização, a formadora Gislene Nara Dias da Silva, estará no Seminário Nacional pela Alfabetização, que será realizado nos dias 6 e 7 de agosto, em Fortaleza (CE).

O evento reunirá lideranças políticas, gestores públicos, pesquisadores e especialistas da educação de todo o país para debater os avanços, desafios e estratégias para a alfabetização no Brasil.

Na ocasião, Gislene participará do painel “Fortalecimento das regionais e a política de alfabetização: caminhos para uma colaboração efetiva entre estados e municípios”. Além de Gislene, também estará no evento o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Rodrigo Coelho, que falará durante o painel “Alfabetização como compromisso ético do Brasil: o engajamento público e a mobilização social”. Além deles, estarão presentes os secretários de educação de Cachoeiro de Itapemirim (Celeida Chamão de Medeiros), Linhares (Rosineia Bergamaschi de Mello) e Vila Velha (Carla Lima de Moraes Cabidel).

O Seminário é promovido pela Aliança pela Alfabetização, formada pela Associação Bem Comum, Fundação Lemann e Instituto Natura, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) e tem como objetivo central promover debates e reflexões sobre temas atuais relacionados à alfabetização de crianças na idade adequada.

Voltado para representantes dos estados e municípios, bem como outros parceiros institucionais da área de educação, o Seminário terá transmissão online gratuita por meio de inscrição até o dia do evento, que poderá ser feita acessando aqui.