Exportações capixabas crescem e déficit na balança comercial recua 87,3%

O comércio exterior do Espírito Santo apresentou sinais de recuperação em julho. As exportações somaram US$ 894 milhões, um crescimento de 10,9% em relação a junho, enquanto as importações caíram quase pela metade, totalizando US$ 1,04 bilhão. Esse desempenho levou a uma expressiva redução no déficit da balança comercial capixaba, que recuou 87,3%, passando de US$ 1,17 bilhão em junho para US$ 150 milhões em julho.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), em parceria com o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), com base nos dados do Comex Stat, sistema oficial para extração das estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens.

Segundo o coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, os números de julho mostram um cenário de fortalecimento do setor. “A combinação entre o aumento das exportações e a queda significativa das importações resultou em uma melhora expressiva do saldo comercial capixaba”, destacou.

Os principais destinos das exportações capixabas entre janeiro e julho foram os Estados Unidos (32,3%), Malásia (5,8%), China (5,6%), Coreia do Sul (4,8%), Egito (3,7%) e Argentina (3,2%). Entre os produtos enviados, destacam-se cal e cimento para os EUA, óleos de petróleo para a Malásia e minério de ferro para a China.

Exportações capixabas

Em geral, o Espírito Santo manteve sua pauta exportadora concentrada em poucos produtos. O minério de ferro liderou com US$ 265 milhões (29,7%), seguido pelo café não torrado, com US$ 191 milhões (21,4%), e pelos produtos semiacabados de ferro e aço, que somaram US$ 111 milhões (12,5%). Outros destaques foram cal e cimento (US$ 100 milhões), celulose (US$ 71,3 milhões) e óleos brutos de petróleo (US$ 55,7 milhões).

Nas importações, os destaques foram os veículos para transporte de mercadorias (US$ 187 milhões), os automóveis de passageiros (US$ 129 milhões) e as aeronaves e equipamentos (US$ 128 milhões). A China foi o principal parceiro de fornecimento, responsável por 40,6% das compras externas, seguida por Estados Unidos (16,1%) e Argentina (9,8%).

Entre os municípios exportadores, Vitória, Anchieta e Serra responderam por 61,9% das vendas externas (US$ 553 milhões), com destaque para minérios, ferro, aço, pastas de madeira e papel. Já no lado das importações, Cariacica, Vitória e Serra concentraram 94% das compras internacionais, movimentando juntas US$ 1,87 bilhão. Cariacica liderou, puxada pelas entradas de veículos e componentes, enquanto Vitória se destacou com aeronaves e Serra com combustíveis, óleos e ceras minerais.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.