Farmácias de Plantão em Cachoeiro de Itapemirim; veja onde encontrar
A lista inclui estabelecimentos do Centro, Guandu e de outros bairros da cidade.
Quem precisa comprar medicamentos fora do horário comercial pode contar com o plantão de farmácias em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (17). A lista inclui estabelecimentos do Centro, Guandu e de outros bairros da cidade.
Confira abaixo as farmácias de plantão:
Centro e Guandu
- Rede Farmes Beira Rio – Av. Beira Rio, 195 – Guandú (antes da Igreja Batista). Tel.: (28) 3522-0022
- Drogmed – Praça Jerônimo Monteiro, 05 – Centro (em frente ao Correios). Tel.: (28) 3518-5448
- Drogalima – Rua Dr. Raulino de Oliveira, 71 – Centro (em frente à Santa Casa). Tel.: (28) 3028-2668
Outros bairros
- Rede Farmes Santo Antônio – Av. Jones Santos Neves, 227 – Santo Antônio (em frente à Fauna Urbana). Tel.: (28) 3025-4625
- Drogaria Consolação – Rod. Mauro Miranda Madureira, 153 – Valão (em frente ao Posto Valão). Tel.: (28) 3522-9797
- Rede Farmes Aeroporto – Av. Ruy Pinto Bandeira, 52 – Rui Pinto Bandeira (próx. ao Supermercado Raquel). Tel.: (28) 3521-8831 | (28) 99999-5030 | (28) 99984-1879
Horários de atendimento
- Drogarias do Centro e Guandu: 7h às 22h (obrigatório)
- Drogarias de outros bairros: 7h às 19h (facultativo até 22h)
Serviço
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações sobre o funcionamento das farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, entre em contato com a Vigilância Sanitária Municipal:
- E-mail: [email protected]
- Telefone: (28) 3199-1631
