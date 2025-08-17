Cidades

Farmácias de Plantão em Cachoeiro de Itapemirim; veja onde encontrar

A lista inclui estabelecimentos do Centro, Guandu e de outros bairros da cidade.

Flavio Cirilo

Imagem ilustra farmácias em cachoeiro
Foto: Arquivo/Agência Brasil

Quem precisa comprar medicamentos fora do horário comercial pode contar com o plantão de farmácias em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (17). A lista inclui estabelecimentos do Centro, Guandu e de outros bairros da cidade.

Confira abaixo as farmácias de plantão:

Centro e Guandu

  • Rede Farmes Beira Rio – Av. Beira Rio, 195 – Guandú (antes da Igreja Batista). Tel.: (28) 3522-0022
  • Drogmed – Praça Jerônimo Monteiro, 05 – Centro (em frente ao Correios). Tel.: (28) 3518-5448
  • Drogalima – Rua Dr. Raulino de Oliveira, 71 – Centro (em frente à Santa Casa). Tel.: (28) 3028-2668

Outros bairros

  • Rede Farmes Santo Antônio – Av. Jones Santos Neves, 227 – Santo Antônio (em frente à Fauna Urbana). Tel.: (28) 3025-4625
  • Drogaria Consolação – Rod. Mauro Miranda Madureira, 153 – Valão (em frente ao Posto Valão). Tel.: (28) 3522-9797
  • Rede Farmes Aeroporto – Av. Ruy Pinto Bandeira, 52 – Rui Pinto Bandeira (próx. ao Supermercado Raquel). Tel.: (28) 3521-8831 | (28) 99999-5030 | (28) 99984-1879

Horários de atendimento

  • Drogarias do Centro e Guandu: 7h às 22h (obrigatório)
  • Drogarias de outros bairros: 7h às 19h (facultativo até 22h)

Serviço
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações sobre o funcionamento das farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, entre em contato com a Vigilância Sanitária Municipal:

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

