Fé e paixão por carros antigos movem romaria de Castelo a Aparecida do Norte

Um comboio de relíquias sobre rodas partiu de Castelo rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, unindo fé, amizade e paixão por veículos clássicos. A iniciativa nasceu após o encontro de carros antigos realizado em maio na cidade e foi organizada pelo Lendas Auto Clube. A saída ocorreu na madrugada desta quinta-feira (14), com retorno previsto para o próximo domingo (17).

O grupo reúne cerca de 30 pessoas em 12 veículos históricos, como um Opala 1978, um Chevette 1986, três Fuscas (1965, 1974 e 1994), uma picape Corsa 1995, um Chevrolet 1994, uma Kombi 2012, uma Ford F1000 1994 e um MP Lafer 1972. O Fusca 1965 é o mais antigo da romaria. Para garantir segurança, os participantes contam com guincho, mecânicos e peças de reposição durante as aproximadamente 12 horas de viagem.

A concentração aconteceu às 3h da manhã, em frente ao Posto Peisino, com bênção do diácono Pedro Zardo. Para o presidente do clube, Júnior Régio, viajar em família e com amigos, levando as “máquinas do tempo” até Aparecida, é uma experiência única.

No Chevette 1986, Milena viaja pela primeira vez ao santuário, acompanhada da família. “Essa romaria fortalece o companheirismo e a paciência. Vale a pena seguir no ritmo dos antigos, admirando a paisagem. Chegando lá, é só agradecer à Mãe Aparecida por tudo”, afirma.

Já Saulo Fardim, um dos fundadores do clube, cruza a estrada no Opala 1978 com a esposa e os filhos. Para ele, a romaria é “uma mistura de fé e paixão”. “Cada carro tem sua história e personalidade. A chegada ao santuário é o momento de silenciar o motor e deixar o coração falar”, resume.

A viagem, que une devoção e preservação da história automotiva, promete ficar para sempre na memória e no coração dos participantes.