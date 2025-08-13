História da fotografia é tema de exposição no Arquivo Público Municipal de Cachoeiro

O Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira abriu, na segunda-feira (11), a exposição “Câmaras Fotográficas: Máquinas da História”. Quem quiser prestigiar pode comparecer à Sala de Imprensa Cachoeirense Higner Mansur, localizada no primeiro andar do Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro em Cachoeiro, das 9h às 17h. A entrada é franca.

No local, os visitantes encontram 53 máquinas fotográficas e câmeras de filmar que fizeram muito sucesso nas décadas que antecederam o avanço tecnológico dos aparelhos celulares com suas lentes embutidas. Além dos equipamentos, o público pode ler uma pequena história da invenção e do desenvolvimento tecnológico desses aparelhos.

Todas as peças da exposição pertencem ao colecionador Edson Fassarela – dono de um olhar atento ao passado e de uma paixão que atravessa décadas, mantendo viva a história por meio de objetos raros e cheios de significado. Ele é um colecionador e seu acervo impressiona: milhares de selos nacionais e internacionais, ferramentas, peças eletrônicas antigas, louças e itens raros de diferentes partes do mundo.

Segundo o coordenador do Arquivo Público Municipal, Lucimar Costa, vale a pena ir à Sala de Imprensa para ver a exposição. “Ela está muito legal porque apresenta também algumas curiosidades, como duas fotos de Rubem Braga, que gostava muito de tirar fotos; há fotos diante do espelho e também uma foto de Ludovico Persici, que foi um fotógrafo e cinematógrafo capixaba, que morou em Castelo, quando o município pertencia a Cachoeiro. Ele foi o inventor do Cinematógrafo ou Apparelho Guarany, Cinematógrafo Patente n°. 16476”, revelou.

Já a secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão, lembra que a exposição preserva e valoriza a memória visual da cidade e do mundo, pois ao reunir câmeras que marcaram diferentes épocas, ela permite que as pessoas entendam como a tecnologia fotográfica evoluiu e como isso transformou a forma de registrar momentos, contar histórias e documentar a vida cotidiana.

“A mostra desperta a nostalgia de quem viveu a era das fotos reveladas e, ao mesmo tempo, instiga a curiosidade das novas gerações sobre um tempo em que não havia celular para capturar cada instante. Iniciativas assim fortalecem o sentimento de pertencimento e incentivam a preservação do patrimônio material e imaterial. É um convite para que os cachoeirenses reconheçam que a fotografia não é apenas arte ou registro, mas também parte da construção da identidade da cidade”, afirma a secretária.

