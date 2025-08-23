Feira Parceria Legal em Ibatiba segue até domingo (24)

O município de Ibatiba recebe até domingo (24), a Feira Parceria Legal, que oferece serviços e atendimentos gratuitos de cidadania no Estádio Heitor Miranda Batista – o tradicional Mirandão.
A programação inclui serviços públicos essenciais, apresentações culturais, espaço gastronômico, música e lazer para toda a família. Além disso, os visitantes poderão resolver pendências, cuidar da saúde, conhecer seus direitos e apoiar empreendedores locais.
Com entrada gratuita, a Feira Parceria Legal é promovida pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, com apoio do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e conta com a promoção do AQUINOTICIAS.COM, aproximando a população dos serviços essenciais e valorizando a economia e a cultura de Ibatiba.
Confira os serviços públicos gratuitos oferecidos!
Sábado (23) – das 8h às 15h
PROCON
Atendimento e orientação sobre direitos do consumidor, incluindo renegociação de dívidas, cobranças indevidas, produtos com defeito, cancelamentos e intermediação de acordos na hora.
RG – Identidade
Agendamento preferencial para emissão de 2ª via do RG, com orientação sobre documentação necessária.
CadÚnico / Bolsa Família
Agendamento e atualização cadastral para acesso e manutenção de benefícios sociais, além de esclarecimento de dúvidas e avaliação de novos direitos.
Defensoria Pública
Atendimento jurídico gratuito nas áreas de família, direitos do consumidor, inventário, moradia, contratos, dívidas e violência doméstica.
EDP e CESAN
Renegociação de dívidas, cadastro na Tarifa Social e orientação sobre consumo consciente de energia e água.
Saúde
Vacinação, aferição de pressão, teste de glicose, testes rápidos de HIV e hepatite, orientação odontológica e atendimento clínico geral.
Assistência Social
Orientações sobre benefícios, agendamento de RG e informações sobre CRAS e CREAS.
Secretaria de Administração e Fazenda
Atendimento do programa Nosso Crédito, Sala do Empreendedor (MEI), Nota Fiscal Rural e IPTU.
Secretaria de Meio Ambiente
Doação de mudas, coleta seletiva e cadastro para castração de animais.
Secretaria de Agricultura
Serviços relacionados ao ITR, Incra e CIME.
Confira a programação completa do evento!
Sábado (23)
- 8h às 15h – Atendimentos e serviços públicos gratuitos
- 11h às 0h – Praça Gastronômica e expositores
- Atrações: Ariane voz e violão, Concurso de Piada Mirim com Zaqueu e Zebedeu, apresentação Pestaloza, Vitão e Dudu, Rogério Aço Doce e Claudinei Forrozeiro
Domingo (24)
- 15h às 22h – Praça Gastronômica e expositores
- Oficina de comida típica Xiringa e show com André Gomes
Serviço
- Onde: Estádio Heitor Miranda Batista – Mirandão
- Quando: 22 a 24 de agosto
- Entrada: Gratuita
- Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil
- Apoio: Procon, Aderes/Governo do Estado
- Promoção: AQUINOTICIAS.COM
