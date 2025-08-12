Final feliz! 'Grandão' é encontrado em Cachoeiro após 17 dias desaparecido

O cachorro ‘Grandão’, que estava desaparecido há 17 dias foi encontrado na manhã desta terça-feira (12), às margens da Rodovia ES-164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele estava desaparecido desde o dia 27 de julho, enquanto acompanhava a caminhada de um grupo de fieis, na comunidade de Limoeiro, em Castelo.

“Grandão, um cão muito querido e comunitário aqui na cidade de Castelo, foi finalmente encontrado. Queremos agradecer de coração a todos que ajudaram a compartilhar e divulgar sua busca. Nossa felicidade é imensa”, publicou a ONG Patas Carentes nas redes sociais.

“Ele havia saído de Castelo acompanhando a caminhada de um grupo religioso até Cachoeiro de Itapemirim, onde acabou se perdendo. Depois de dias de preocupação, hoje temos a alegria de dizer: ele está de volta para casa, seguro e feliz. Obrigada a todos que fizeram parte dessa corrente do bem”.

‘Grandão’ foi resgatado e está sendo cuidado por veterinários. Ele é conhecido na comunidade do Limoeiro por sempre acompanhar procissões, cavalgadas, carros de som e eventos católicos.