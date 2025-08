Findes defende ação para proteger exportações capixabas

O governo dos Estados Unidos divulgou, na quarta-feira (30/7), a lista de produtos brasileiros excluídos da nova tarifa, que será de 40% a ser adicionada aos 10% anteriormente anunciados – somando assim 50% –, a entrar em vigor em 6 de agosto deste ano.

A notícia causa alívio para parte dos industriais capixabas, porém, ainda está longe do cenário ideal, já que todos os produtos brasileiros serão taxados, os itens contemplados na lista serão em 10% e os demais em 50%.

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) defende a ampliação do diálogo e da negociação com o governo dos EUA para proteger os interesses da economia capixaba e nacional. Os Estados Unidos são um importante parceiro comercial e o principal destino das exportações do ES, representando 28,6% das exportações do Estado em 2024.

Segundo o Observatório Findes, em 2024, nosso Estado exportou 74 dos 694 produtos da lista de isentos da tarifa adicional, essas exceções representaram 47,1% do total comercializado com os EUA. Entre os itens produzidos no ES que entraram na lista de produtos com menor taxação estão pedras de cantaria, celulose, minério de ferro e ferro fundido.

Já aço, granitos trabalhados, mármores, travertinos, café e produtos de café ficaram de fora. Vale lembrar que as tarifas aos produtos de aço e de alumínio, que atualmente somam 50%, estão mantidas e seguem outro decreto anterior.

A indústria capixaba vem enfrentando sérios desafios desde o anúncio da tarifa (9 de julho). Uma pesquisa primária, sem cárter amostral, realizada pelo Observatório Findes entre 21 e 29 de julho mostrou que 81% das empresas respondentes, majoritariamente do setor de rochas ornamentais, tiveram exportações aos EUA suspensas ou canceladas. Também relataram aumentos nos preços de exportação, dificuldades logísticas, variações cambiais, atrasos e elevação de custos operacionais.

A Findes entende que o tarifaço dos EUA representa um novo “choque econômico” mundial, agravado por um cenário global cada vez mais protecionista. Porém, agora, mais do que nunca, é preciso pensar no que vem a seguir e a articulação estratégica para mitigar os efeitos sobre a economia local será fundamental nesse processo.

A Federação seguirá, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e com o Comitê de Enfrentamento das Consequências do Aumento das Tarifas de Importação (Cetax) – coordenado pelo vice-governador, Ricardo Ferraço –, atuando para reduzir ou, até mesmo, reverter os impactos da taxação sobre os produtos capixabas não contemplados na lista das exceções.

E continuará monitorando os desdobramentos do caso, mobilizando sua estrutura técnica e institucional para apoiar as indústrias capixabas na avaliação dos impactos e na construção de alternativas que possam preservar empregos, investimentos e a competitividade do setor produtivo do Espírito Santo.