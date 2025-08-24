Guarda Civil Municipal apreende drogas em terreno baldio em Itapemirim

Neste sábado (23), durante patrulhamento preventivo no bairro Barra, em Itapemirim, uma guarnição da Guarda Municipal que atua com apoio do cão farejador, K9 Loke, localizou entorpecentes em uma área de terreno baldio, nos fundos de um ferro-velho. O local é conhecido pelas forças de segurança como ponto de intenso tráfico de drogas.

Na varredura, o animal de apoio apresentou mudança de comportamento, alertando os agentes para a presença de algo suspeito. Ao verificar o ponto indicado, os guardas encontraram uma sacola escondida sob galhos secos, contendo 128 pinos de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 90,20 gramas.

Como não foi identificado nenhum responsável pelo material, a droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Itapemirim.