Força Tática encontra arsenal dentro de casa em Cachoeiro

Um homem foi preso nesta sexta-feira (15) no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, após uma operação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar.
Segundo a Polícia Militar (PMES), equipes receberam informações anônimas e do Serviço de Inteligência indicando que um suspeito estaria armazenando armas e possivelmente drogas em sua residência, na Rua Nedir Mendes Mastela.
Leia também: Cachoeiro: PM prende suspeito de tráfico de drogas no Zumbi
Durante as diligências, ele foi abordado e, no local, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal.
Foram apreendidos:
- 27 munições calibre 12
- 42 munições calibre .380 CBC
- 34 munições calibre 9mm CBC
- 01 munição calibre .45 CBC
- 01 garrucha
- 01 espingarda calibre 12 Pump (uso militar)
- 03 carregadores de pistola
O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina, junto com o material apreendido.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui