Força Tática encontra arsenal dentro de casa em Cachoeiro

Um homem foi preso nesta sexta-feira (15) no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, após uma operação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar (PMES), equipes receberam informações anônimas e do Serviço de Inteligência indicando que um suspeito estaria armazenando armas e possivelmente drogas em sua residência, na Rua Nedir Mendes Mastela.

Durante as diligências, ele foi abordado e, no local, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal.

Foram apreendidos:

27 munições calibre 12

42 munições calibre .380 CBC

34 munições calibre 9mm CBC

01 munição calibre .45 CBC

01 garrucha

01 espingarda calibre 12 Pump (uso militar)

03 carregadores de pistola

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina, junto com o material apreendido.