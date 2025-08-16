Segurança

Força Tática encontra arsenal dentro de casa em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar (PMES), equipes receberam informações anônimas e do Serviço de Inteligência

Foto: PMES

Um homem foi preso nesta sexta-feira (15) no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, após uma operação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar (PMES), equipes receberam informações anônimas e do Serviço de Inteligência indicando que um suspeito estaria armazenando armas e possivelmente drogas em sua residência, na Rua Nedir Mendes Mastela.

Durante as diligências, ele foi abordado e, no local, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal.

Foram apreendidos:

  • 27 munições calibre 12
  • 42 munições calibre .380 CBC
  • 34 munições calibre 9mm CBC
  • 01 munição calibre .45 CBC
  • 01 garrucha
  • 01 espingarda calibre 12 Pump (uso militar)
  • 03 carregadores de pistola

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina, junto com o material apreendido.

