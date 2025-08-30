Fundo de Descarbonização discutirá novos caminhos para a indústria em Pedra Azul

Na comparação entre junho de 2025 e o mesmo período do ano passado, a produção industrial no Espírito Santo registrou crescimento de 17,4%, o melhor desempenho entre os estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado demonstra o dinamismo da economia capixaba, mas também reforça a necessidade de alinhar o avanço industrial às metas de descarbonização.

É nesse cenário que, nesta sexta-feira (29), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) levará o Fundo de Descarbonização ao centro do debate em uma mesa-redonda no Meeting de Líderes Industriais 2025. O encontro será voltado à troca de experiências e à discussão de temas estratégicos para o futuro da indústria capixaba.

Na ocasião, o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, destacará como o banco enxerga esse momento de expansão e explicará de que forma o Fundo vai fomentar projetos que utilizem tecnologias limpas na produção industrial, ampliando a eficiência, reduzindo a pegada de carbono e fortalecendo a competitividade das empresas do Estado.

Em 2024, o Bandes já havia concluído o projeto “Diagnóstico Climático”, que mobilizou mais de 300 empresas e resultou em 25 inventários de Gases de Efeito Estufa (GEE), contabilizando mais de 1,2 milhão de toneladas de carbono. Essa experiência servirá de base para a aplicação dos recursos do Fundo e para apoiar as companhias na transição para uma economia de baixo carbono.

A relevância do setor industrial para a economia capixaba deixa claro que, mais do que nunca, será essencial investir em medidas de transição energética capazes de conciliar crescimento com sustentabilidade. Nesse sentido, o Bandes, em parceria com o Observatório da Findes, mapeou o interesse das empresas: 80% das indústrias consultadas demonstraram grande disposição para adotar medidas de descarbonização; 90% já apresentam maturidade em eficiência energética e gestão de resíduos; e 56% têm investimentos previstos, reforçando o compromisso com a agenda verde.

“O Espírito Santo é um dos poucos estados que contam com um banco de desenvolvimento regional, um instrumento estratégico para transformar competitividade em sustentabilidade. Com o Fundo de Descarbonização, daremos um passo decisivo ao integrar crescimento econômico e compromissos climáticos. O desenvolvimento só será efetivo se for também ambientalmente responsável”, afirmará Saintive.

O debate será mediado pela economista-chefe da Findes, Marília Silva, e contará ainda com a participação do presidente da entidade, Paulo Baraona; da vice-presidente financeira da Federação, Eduarda Buaiz – que também preside o Conselho da Buaiz Alimentos –; e do presidente do Grupo Estel, Luís Cordeiro.

Promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e pelo Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), o encontro reunirá gestores públicos e privados, empresas, investidores e representantes de instituições de pesquisa para discutir estratégias que unam desenvolvimento sustentável e aumento da produtividade.

O Fundo de Descarbonização

A iniciativa está alinhada ao Plano de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do Espírito Santo, lançado em 2023, que prevê reduzir em 27% as emissões até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono em 2050.

O Fundo contará com aporte inicial de R$ 500 milhões do Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses) – criado em 2019 para assegurar a gestão responsável das receitas do petróleo e gás natural – e seguirá as diretrizes da CVM e da ANBIMA.

Após concluir o processo de seleção da gestora de recursos – vencido pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, entre 11 candidatas nacionais – o Bandes finalizará a etapa de due diligence, prevista para setembro, para dar início à operacionalização do Fundo.