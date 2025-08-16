Furto de gado leva operação da polícia ao município de Alegre; confira o desfecho  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 6ª Delegacia Regional de Alegre, prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (14), um homem, de 39 anos, pelo crime de furto de gado.

A ação ocorreu no distrito de Araraí, município de Alegre, após informações recebidas sobre a possível subtração de animais de uma propriedade local.

Durante a operação, os policiais montaram campana e abordaram um caminhão de cabine amarela e carroceria branca que retornava da região onde o furto teria ocorrido. No veículo estavam 17 cabeças de gado, confirmadas posteriormente como provenientes de furto. Na cabine do caminhão, os policiais identificaram o suspeito, contra o qual havia um mandado de prisão expedido em outro inquérito instaurado pela 6ª Delegacia Regional de Alegre, também por furto de gado no município.

Além do investigado, estavam no veículo o motorista, de 45 anos, e o proprietário do caminhão, de 41 anos, que informaram não ter conhecimento da origem ilícita dos animais. As investigações indicam que eles realmente não sabiam que se tratava de gado furtado.

De acordo com a apuração, o preso é suspeito de envolvimento em diversos furtos de gado ocorridos neste ano na região Sul do Espírito Santo. Ele foi autuado em flagrante por furto de semovente, previsto no artigo 155, § 6º, do Código Penal, e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.