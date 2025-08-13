Operação em Castelo apreende mais de 10 kg de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, deflagrou, na manhã dessa terça-feira (12), uma operação policial para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra duas investigadas, de 40 e 27 anos, no bairro Niterói, em Castelo. A ação resultou na apreensão de mais de 10 quilos de maconha, além de crack e cocaína.

A operação teve como alvo uma residência apontada como ponto de armazenamento e tráfico de drogas, localizada no bairro Niterói. No momento da ação, não havia ninguém no imóvel. Uma das suspeitas havia sido presa por policiais militares na noite anterior, em via pública, no mesmo bairro, em cumprimento a mandado de prisão.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais apreenderam, aproximadamente, 10,2 quilos de maconha, divididos em 13 tabletes, cinco aparelhos telefônicos, cartões bancários, uma porção de cocaína com peso aproximado de 50 gramas e 34 pinos da mesma substância, além de duas porções de haxixe, com peso aproximado de 200 gramas.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Castelo, onde a ocorrência foi registrada. As investigações prosseguem para apurar a extensão da participação das envolvidas no tráfico de drogas na região e identificar outros possíveis coautores.