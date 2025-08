Gilvan da Federal volta a exercer mandato de deputado após 3 meses suspenso

O deputado federal do Espírito Santo, Gilvan da Federal (PL), voltou a exercer seu mandato na última segunda-feira (4), após três meses suspenso. Ele foi punido depois de proferir em abril manifestações gravemente ofensivas e difamatórias contra a deputada licenciada Gleisi Hoffmann (PT-PR), que atualmente é ministra de Relações Institucionais.

Na última terça-feira (5), o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados sorteou os relatores dos processos contra Gilvan da Federal, que poderá ser o deputado Julio Arcoverde (PP-PI), Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) ou AJ Albuquerque.

Leia também: Oposição protesta contra prisão de Bolsonaro e anuncia obstrução no Congresso

Segundo os critérios para escolha, o relator não pode pertencer ao mesmo estado, partido ou federação do representado ou à legenda autora da representação. No caso, as representações contra o parlamentar foram abertas pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.