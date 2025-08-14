Governo do ES convoca estudantes selecionado para o Intercâmbio Sedu 2025

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), divulga, nesta quarta-feira (13), a lista dos estudantes selecionados para o Intercâmbio Estudantil Sedu, conforme estabelecido no Edital nº 29/2025.

Confira:

Neste ano, o programa contempla, ao todo, 350 vagas, sendo 335 destinadas ao curso de Língua Inglesa. Já os estudantes que desejam aprimorar os conhecimentos em Língua Espanhola concorreram a 15 vagas destinadas à Argentina.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o programa é um dos principais investimentos do Governo do Estado no fortalecimento da educação pública, reafirmando o compromisso com a formação integral dos jovens capixabas e com a construção de um futuro com mais oportunidades, conhecimento e inclusão.

“Mais do que aprender uma nova língua, os estudantes terão a oportunidade de vivenciar novas culturas, ampliar horizontes e fortalecer habilidades que contribuirão para sua formação cidadã e acadêmica. A imersão em ambientes internacionais e o contato direto com falantes nativos favorecem o domínio do idioma de forma natural e intensa, além de estimular a autonomia, a responsabilidade e a capacidade de adaptação dos participantes”, afirmou o secretário.

A gerente de Ensino Médio, Endy Albuquerque, explicou ainda que o processo seletivo considerou o rendimento acadêmico e a frequência dos estudantes, além de uma prova oral para analisar a fluência no idioma estrangeiro estudado. A seleção também priorizou a equidade e a inclusão social, favorecendo os estudantes beneficiários de programas sociais e garantindo a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.