Governo do Estado amplia políticas públicas para as juventudes

O Governo do Estado do Espírito Santo aderiu ao Plano Juventude Negra Viva, uma iniciativa nacional voltada para o enfrentamento do racismo estrutural e da violência letal que afeta a juventude negra no Brasil. A assinatura do documento aconteceu durante a Caravana da Juventude, do Governo Federal, realizada em Vitória com a presença do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

O Plano Juventude Negra Viva foi construído de forma interministerial e com participação social. O objetivo é promover a inclusão, a equidade racial e a garantia de direitos por meio de ações integradas nas áreas de educação, trabalho, cultura, saúde, segurança pública e justiça. Ao valorizar a vida da juventude negra e combater as desigualdades raciais, o plano reafirma o compromisso do Estado com a construção de uma sociedade mais justa, diversa e igualitária.

Durante o evento, foi assinado o convênio para fomento de equipamentos para a Praça da Juventude, no município de Viana, por meio do Programa Estação Juventude. Os equipamentos atenderão às juventudes do município capixaba.

“Temos uma política bem estruturada para a juventude no Espírito Santo com diversas ações em execução. Esse trabalho que o Governo Federal vem desenvolvendo só fortalece o que vem sendo feito. Queremos seguir com esse pensamento de investir forte em nossa juventude para que possamos afastá-los do mundo da criminalidade e gerar oportunidades para que possam transformar as suas vidas e de seus familiares”, destacou o governador Renato Casagrande, que recebeu a delegação do Ministério no Palácio Anchieta.

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República falou das ações desenvolvidas pelo Governo Federal para as juventudes. “Juventude é coisa muito séria. A juventude é o presente e o futuro do País. Por isso, estamos aqui e também porque o governo Lula tem compromisso com os jovens do Brasil e com o fortalecimento das políticas públicas de juventude. Hoje estamos dando alguns passos importantes aqui. Temos a nossa Caravana para dialogar com os jovens sobre o Plano Nacional de Juventude e tivemos a adesão do Estado ao Plano Juventude Negra Viva, pois entendemos que é dever do Estado e compromisso da sociedade firmar este pacto de construção de políticas públicas para as pessoas negras, contra o preconceito e a violência e por mais oportunidades”, declarou Macêdo.

O secretário nacional de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, do Ministério da Igualdade Racial, Tiago Santana destacou a importância do Programa Juventude Negra Viva.

“A nossa juventude precisa, além de todas essas políticas, o básico, que é viver. E quem mais está sendo ameaçado hoje de não saber se sai de casa e volta com vida, é a nossa juventude negra. Por isso, nós, o governo do presidente Lula, numa política inovadora, lançamos o Plano Juventude Negra Viva. Resultado de uma construção coletiva, que rodou o Brasil todo, mobilizando a nossa juventude para que o governo federal, os estados e os municípios se comprometam numa agenda potente para garantir a vida da juventude negra. O Plano Juventude Negra Viva é um chamado e um pacto para garantir que a juventude brasileira possa pensar e ajudar a gente a construir esse Brasil com muito mais estruturação. É um conjunto de políticas para que a nossa juventude negra possa existir com direitos e oportunidades”, pontuou Santana;

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, que representou o Governo do Estado na edição da Caravana na Escola Estadual em Vitória, destacou a importância das entregas para as juventudes capixabas: “Estas entregas ampliam as ações do Governo do Estado direcionadas às juventudes. São conquistas que reafirmam o compromisso do Governo do Estado com a vida, a equidade e o futuro das juventudes.”

O protagonismo do Espírito Santo com iniciativas como os Centros de Referência das Juventudes (CRJs), o Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas (EmpregaJUV), o Nosso Crédito Juventude Empreendedora (CredJuv) e a regulamentação do Fundo Estadual para as Juventudes (FEJUVES), demonstram o impacto positivo de políticas públicas estruturadas.

Caravana



A Caravana das Juventudes realizada na Capital do Espírito Santo celebra os 20 anos da Política Nacional de Juventude, com a promulgação da Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) cria o Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ).

O objetivo é promover a mobilização pela aprovação do Plano Nacional de Juventude, formar as juventudes a respeito de seus direitos garantidos no Estatuto da Juventude, bem como fortalecer os conselhos e órgãos gestores de juventude em âmbito estadual e municipal, por meio de capacitação e formação.

CRJs



Juventudes que participam dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) participaram do evento com apresentações culturais e trabalhos que desenvolvem nestes espaços. Os CRJs integram o eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. No Espírito Santo são 14 CRJs localizados em 10 municípios.