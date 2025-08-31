Política Regional

Governo do Estado anuncia novos investimentos em Nova Venécia

Ao todo, o Governo do Estado vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBS em todo o Espírito Santo

Venda Nova
Foto: Reprodução

O município de Nova Venécia, na microrregião Noroeste, vai receber novos investimentos do Governo do Estado. Neste sábado (30), o governador Renato Casagrande visitou a cidade e anunciou obras nas áreas da Educação, Infraestrutura e Saúde.

Entre os destaques estão a Ordem de Serviço para reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dom Daniel Comboni, além da autorização para continuidade das obras de implantação de trecho da Rodovia ES-137 (Rodovia do Café) – KMs 121 e 126.

Na parte da manhã, Casagrande acompanhou o tradicional desfile das famílias descendentes de imigrantes italianos que faz parte da programação da Festa da Cappitella. “Quero parabenizar a todos, pois é uma festa que envolve toda a comunidade. Estamos trazendo novos investimentos em parceria com a Prefeitura e Assembleia Legislativa. Vamos retomar as obras da rodovia até São Gabriel da Palha, com o dinheiro já empenhado e na conta do Município. Além de investir na ampliação de escola e na construção de creche. São obras de um Governo organizado e municipalista que fazem diferença de verdade para a população”, disse.

Durante a solenidade oficial, o governador assinou a Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dom Daniel Comboni. O investimento do Governo do Estado será de R$ 12,5 milhões, beneficiando diretamente mais de 1.000 estudantes atualmente matriculados na unidade.

O projeto prevê a construção de um novo bloco educacional, com salas de aula climatizadas, laboratórios, auditório e sala de leitura, além da modernização da cozinha e do refeitório. Também estão incluídas melhorias nas instalações elétricas, na rede lógica, no sistema hidrossanitário e de prevenção e combate a incêndio, bem como a construção de uma quadra poliesportiva e a urbanização externa.

Na ocasião, Casagrande autorizou o repasse de recursos de cerca de R$ 6,2 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes), para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro Aeroporto, conforme o plano apresentado pela Prefeitura de Nova Venécia.

“Nosso objetivo é oferecer escolas mais modernas e seguras, que inspirem e apoiem o aprendizado de cada estudante. Cada investimento em infraestrutura é também um investimento na qualidade da educação, na valorização dos profissionais da rede e no desenvolvimento integral das crianças e jovens, garantindo que tenham oportunidades de aprender, crescer e se preparar para os desafios do futuro”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Na área de Infraestrutura, o Governo do Estado vai realizar a pavimentação asfáltica do Parque de Exposições e de diversas ruas na sede de Nova Venécia. O investimento previsto é da ordem de R$ 8 milhões, por meio de convênio com a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Ainda no município, foi assinado o repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. Atualmente, a cidade tem quatro unidades de saúde em construção, com investimento estadual de R$ 8,6 milhões, referente ao 1º ciclo do Plano.

Ao todo, o Governo do Estado vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBS em todo o Espírito Santo. Na primeira etapa do Plano APS +10, já foram autorizadas a construção de 108 unidades em 52 municípios, totalizando um investimento de R$ 270 milhões. Desse total, 14 UBSs já foram inauguradas.

