IEL-ES abre vagas de estágio em Cachoeiro e outras cidades do ES

A partir desta sexta-feira (29), o Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) disponibiliza 15 vagas de estágio em cidades como Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

As bolsas variam de R$ 789,90 a R$ 1.800,00, com benefícios como auxílio transporte e alimentação. Algumas empresas ainda oferecem plano de saúde aos estagiários.

São 13 vagas para estudantes de nível superior em cursos como Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Engenharia, Estatística, Fonoaudiologia, Matemática, Pedagogia, Psicologia e Nutrição. Para nível técnico ou tecnólogo, há duas oportunidades nas áreas de Administração, Informática e Recursos Humanos.

Os interessados devem se cadastrar no site carreiras.iel.org.br/ES, onde podem consultar os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o andamento do processo seletivo.

Entre as oportunidades disponíveis na Grande Vitória estão:

Estágio em Educação Inclusiva – SESI : Para estudantes de Pedagogia a partir do 3º período, com bolsa de R$ 1.100,00, auxílio transporte de R$ 200,00 e ticket alimentação de R$ 300,00.

: Para estudantes de Pedagogia a partir do 3º período, com bolsa de R$ 1.100,00, auxílio transporte de R$ 200,00 e ticket alimentação de R$ 300,00. Estágio em Engenharia de Produção ou Gestão de Qualidade – FINDES/IEL : Para alunos a partir do 5º período, com bolsa de R$ 1.320,00, auxílio transporte e alimentação.

: Para alunos a partir do 5º período, com bolsa de R$ 1.320,00, auxílio transporte e alimentação. Estágio em Fonoaudiologia – Espaço Acolher : Bolsas de R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00, dependendo da carga horária, com vale transporte incluso.

: Bolsas de R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00, dependendo da carga horária, com vale transporte incluso. Estágios em Administração, Ciência da Computação, Engenharia e Comunicação Social: Disponíveis em empresas como Sistemas Online, Datasource, Pense Rede, Monte Líbano, Biancogres, Carbomix e SENAI São Mateus, com bolsas entre R$ 789,90 e R$ 1.800,00.

As vagas contemplam diferentes horários e modalidades, incluindo períodos de 4 a 8 horas diárias, e algumas oferecem alimentação e transporte fretado.

Para consultar a lista completa de oportunidades e se candidatar, os estudantes devem acessar o portal do IEL-ES e seguir as instruções de inscrição.