Grupo Lamoia abre seleção para vagas de emprego e Jovem Aprendiz

O Grupo Lamoia, empresa capixaba com sede em Piúma e uma das maiores fabricantes de sorvetes do Brasil, responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, acaba de abrir um processo seletivo para Jovem Aprendiz, além de outras oportunidades de emprego.

Pelo Programa Jovem Aprendiz, as vagas são ofertadas para o curso de Assistente em Logística, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI) de Anchieta. Os jovens precisam completar 18 anos até 15/11/2025, estar matriculados no Ensino Médio e ter disponibilidade para fazer o curso de 13h30 às 17h30, no SENAI de Anchieta, com aprendizagem prática no polo industrial do Grupo Lamoia, em Piúma. Interessados devem preencher o formulário de inscrição AQUI.

A empresa também está contratando profissionais em diversos cargos para atuar no Espírito Santo e em outros estados. Entre as oportunidades, estão vagas para Analista Comercial (Trabalho presencial em Piúma), Analista de Estoque (Trabalho presencial em Piúma), Analista de Recrutamento e Seleção (Trabalho presencial em Piúma), Analista Contábil (Trabalho presencial em Piúma), Assistente Comercial (Banco de talentos), Assistente Fiscal (Trabalho presencial em Piúma), Vendedor Externo (Belo Horizonte), Consultor Comercial (Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro), Operador de Empilhadeira (Trabalho presencial em Piúma), Supervisor de Frota (Trabalho presencial em Piúma), Motorista de Entrega CNH C, D ou E (Piúma e Grande Vitória).

O Grupo Lamoia oferece salário compatível com o mercado, ticket-alimentação, plano de saúde e plano odontológico. Interessados podem enviar currículo para [email protected], colocando no assunto o nome do cargo desejado.