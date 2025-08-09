Guaçuí: PM prende dois e apreende crack, maconha e haxixe

Na tarde desta sexta-feira (8), os policiais militares da R.O.R do 3º Batalhão realizaram uma ação que resultou na prisão de dois homens por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Guaçuí. A ação ocorreu por volta das 15h, na rua R. Franco de Loyola, no bairro Manoel Monteiro Torres.

Os militares deslocaram até o local após receber denúncia de que um indivíduo estaria pedindo socorro dentro de uma residência. No endereço, os militares abordaram um homem, 35 anos, que deixava o imóvel. Com ele, foi encontrada uma pedra de crack, além de ser constatado um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Leia também: Divino de São Lourenço: polícia apreende drogas, arma e dinheiro

Enquanto realizavam a abordagem, os policiais perceberam que três homens saíram da residência e correram em direção a um pasto. Um deles, 36 anos, carregava uma sacola nas mãos. Durante a fuga, um dos militares presenciou o suspeito descartando o objeto, que continha 53 pedras de crack, uma bucha de haxixe, sete tiras de maconha, R$ 382,00 em dinheiro, uma balança de precisão e material para endolação.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com o material apreendido, para as devidas providências legais. Outros dois suspeitos fugiram do local e não foram localizados.