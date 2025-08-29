Guaçuí reforça integração entre Planejamento e Meio Ambiente

Na manhã desta sexta-feira (29), as Secretarias Municipais de Planejamento e Meio Ambiente de Guaçuí realizaram uma reunião técnica de trabalho com o objetivo de alinhar estratégias e fortalecer a integração entre os setores.

Entre os principais pontos discutidos estiveram a formulação e tramitação de processos, a gestão de recursos e orçamentos, além da aquisição de materiais e equipamentos de uso comum. Também foram abordadas as necessidades específicas de cada secretaria, suas dificuldades e as possibilidades de ações conjuntas capazes de gerar maior eficácia nos resultados.

Outro tema central do encontro foi a importância de manter um diálogo aberto e duradouro entre os dois setores, garantindo maior eficiência e transparência administrativa. A celeridade em processos que envolvem outras secretarias e órgãos do Governo do Estado também foi apontada como prioridade, abrangendo desde demandas simples – como um retorno telefônico – até questões mais complexas que exigem articulação interinstitucional.

Durante a reunião, foram diagnosticados diversos problemas comuns que necessitam de solução imediata para que as políticas públicas avancem de forma mais eficiente. O alinhamento permitirá que projetos e ações sejam executados com antecipação de prazos, promovendo melhores resultados para a gestão municipal.

A integração entre as pastas de Planejamento e Meio Ambiente reforça o compromisso da administração pública com uma gestão moderna, colaborativa e orientada para o desenvolvimento sustentável.