Vai perder? Parceria Legal leva cidadania, cultura e lazer para São Gabriel da Palha

Está chegando a hora! Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o município de São Gabriel da Palha recebe o Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, uma grande ação de cidadania que une serviços gratuitos, cultura, lazer e valorização do comércio local.
O evento é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, e apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.
A feira será realizada no Ginásio de Esportes, localizado na Rua Antônio Borgo, no centro da cidade. A entrada é gratuita.
Mais que uma feira, o Parceria Legal é um encontro de cultura, serviços e cidadania que promove qualidade de vida e desenvolvimento social. A cada edição, a iniciativa fortalece a economia local, valoriza artistas regionais e garante acesso facilitado a direitos fundamentais da população.
Confira os serviços disponíveis!
Atendimentos Sociais e Serviços Gratuitos
No sábado (6), das 8h às 13h, a população terá acesso a uma série de serviços gratuitos e atendimentos sociais:
- Procon – Orientações sobre direitos do consumidor
- Defensoria Pública – Apoio jurídico gratuito
- EDP – Renegociação de débitos e tarifa social
Além disso, as secretarias municipais estarão presentes com diversos serviços:
Saúde
- Aferição de pressão arterial
- Glicemia capilar
- Vacinação contra a gripe
- Testes rápidos
Assistência Social
- Cadastro Único e programas sociais
- Informações sobre benefícios do CRAS (cesta básica, kit bebê, BPC)
- Atendimento do CREAS e Conselho Tutelar
- Agendamento para emissão de identidade
Finanças
- Programa “Zera Débito” (IPTU)
- Atualização cadastral
- Guias para registro de imóvel
- Declaração do ITR
- Indústria, Comércio e Turismo
- Microcrédito
- Sala do Empreendedor (abertura de MEI)
Meio Ambiente
- Doação de mudas
Confira a programação de shows completa!
Sexta-feira (5)
- 18h – Banda Municipal
- 19h – Abertura oficial
- 19h30 – Modão Du Bom (sertanejo e moda de viola)
- 21h30 – Gabriel Fontana (sertanejo universitário)
Sábado (6)
- 8h às 13h – Atendimentos sociais
- 14h – Recreativo Infantil
- 18h – Leandro Messa (forró)
- 20h – Fernandinho (MPB e pop)
- 22h – Flavinha Mendonça (axé)
Domingo (7)
- 14h – Abertura da feira
- 15h30 – Apresentação da APAE
- 17h – Pagode D’Primeira (pagode)
- 19h30 – Ricardo Boa (pop rock)
