Vai perder? Parceria Legal leva cidadania, cultura e lazer para São Gabriel da Palha

A feira será realizada no Ginásio de Esportes, localizado na Rua Antônio Borgo, no centro da cidade. A entrada é gratuita

Procon Parceria Legal
Foto: Divulgação/Procon

Está chegando a hora! Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o município de São Gabriel da Palha recebe o Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, uma grande ação de cidadania que une serviços gratuitos, cultura, lazer e valorização do comércio local.

O evento é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, e apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.

A feira será realizada no Ginásio de Esportes, localizado na Rua Antônio Borgo, no centro da cidade. A entrada é gratuita.

Mais que uma feira, o Parceria Legal é um encontro de cultura, serviços e cidadania que promove qualidade de vida e desenvolvimento social. A cada edição, a iniciativa fortalece a economia local, valoriza artistas regionais e garante acesso facilitado a direitos fundamentais da população.

Confira os serviços disponíveis!

Atendimentos Sociais e Serviços Gratuitos

No sábado (6), das 8h às 13h, a população terá acesso a uma série de serviços gratuitos e atendimentos sociais:

  • Procon – Orientações sobre direitos do consumidor
  • Defensoria Pública – Apoio jurídico gratuito
  • EDP – Renegociação de débitos e tarifa social

Além disso, as secretarias municipais estarão presentes com diversos serviços:

Saúde

  • Aferição de pressão arterial
  • Glicemia capilar
  • Vacinação contra a gripe
  • Testes rápidos

Assistência Social

  • Cadastro Único e programas sociais
  • Informações sobre benefícios do CRAS (cesta básica, kit bebê, BPC)
  • Atendimento do CREAS e Conselho Tutelar
  • Agendamento para emissão de identidade

Finanças

  • Programa “Zera Débito” (IPTU)
  • Atualização cadastral
  • Guias para registro de imóvel
  • Declaração do ITR
  • Indústria, Comércio e Turismo
  • Microcrédito
  • Sala do Empreendedor (abertura de MEI)

Meio Ambiente

  • Doação de mudas

Confira a programação de shows completa!

Sexta-feira (5)

  • 18h – Banda Municipal
  • 19h – Abertura oficial
  • 19h30 – Modão Du Bom (sertanejo e moda de viola)
  • 21h30 – Gabriel Fontana (sertanejo universitário)

Sábado (6)

  • 8h às 13h – Atendimentos sociais
  • 14h – Recreativo Infantil
  • 18h – Leandro Messa (forró)
  • 20h – Fernandinho (MPB e pop)
  • 22h – Flavinha Mendonça (axé)

Domingo (7)

  • 14h – Abertura da feira
  • 15h30 – Apresentação da APAE
  • 17h – Pagode D’Primeira (pagode)
  • 19h30 – Ricardo Boa (pop rock)

