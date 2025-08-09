Guaçuí: veículo desgovernado atinge carros e fere motorista na BR-482

Na tarde de sexta-feira (8), por volta das 14h, os policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram até um acidente de trânsito foi registrado próximo ao Colégio Polivalente, às margens da BR-482, em Guaçuí. Um veículo desgovernado atingiu dois carros que estavam estacionados, deixando uma pessoa ferida.

Segundo informações, o condutor do veículo trafegava no sentido bairro Manoel Monteiro Torres quando perdeu o controle da direção. Ele colidiu frontalmente com outro veículo e em seguida atingiu a traseira de outro carro, ambos foram deixados em uma oficina para manutenções.

Uma equipe dos bombeiros prestou o primeiro atendimento e posteriormente o condutor foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao pronto-socorro local, permanecendo sob cuidados médicos. Devido ao seu estado de saúde, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

Os veículos estavam regularizados e foram removidos por um guincho particular.