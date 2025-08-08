Mulher é presa por associação ao tráfico de drogas em Divino de São Lourenço

Uma mulher foi presa em flagrante nesta sexta-feira (08), em Divino de São Lourenço, durante uma operação da Polícia Civil que apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi conduzida pela Delegacia de Guaçuí, sob comando da delegada Yasmin Neves Fassarella, com apoio da equipe K9 e do serviço de inteligência do 3º Batalhão da PM.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Na primeira residência, no Centro de Divino, os policiais localizaram a investigada e apreenderam R$ 1.690 em espécie, dois notebooks, um aparelho celular e uma pequena porção de maconha.

Na segunda residência, localizada na região da Areia Branca e pertencente ao sogro da suspeita, havia informações de que a mulher estaria escondendo entorpecentes em associação com o companheiro, que está preso por tráfico. No local, com o apoio da cadela Alga, foram localizados três tabletes médios de maconha enterrados em um cafezal, além de uma pistola Taurus calibre .380 e 17 munições, encontrados no quarto atribuído ao cunhado da investigada.

O cunhado, que cumpre pena por tráfico de drogas e estava em liberdade temporária, fugiu ao notar a chegada da equipe.

A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o sogro, proprietário do imóvel, foi ouvido e liberado.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.