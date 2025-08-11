Pets

Guarda-Vidas de Marataízes resgata tartaruga presa em rede de pesca

Veja o momenro do resgate

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Uma equipe do Guarda-Vidas de Marataízes resgatou, na manhã desta segunda-feira (11), uma tartaruga que ficou presa em uma rede de pesca próxima à faixa de areia, na Praia da Barra.

Segundo relatos, os guarda-vidas perceberam que a tartaruga estava presa e realizaram o resgate.

