Guarda-Vidas de Marataízes resgata tartaruga presa em rede de pesca

Uma equipe do Guarda-Vidas de Marataízes resgatou, na manhã desta segunda-feira (11), uma tartaruga que ficou presa em uma rede de pesca próxima à faixa de areia, na Praia da Barra.

Leia também: Projeto ‘Coral nas escolas’ se apresenta em três escolas do Espírito Santo

Segundo relatos, os guarda-vidas perceberam que a tartaruga estava presa e realizaram o resgate.