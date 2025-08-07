Segurança

Polícia Civil deflagra operação contra esquema de rifas ilegais no Sul do ES

Durante a ação foram apreendidos diversos bens de luxo que seriam sorteados nos próximos dias, incluindo três carros de luxo, um jet ski, um quadriciclo, além de aparelhos celulares.

Notas falsas usadas para fotos // Divulgação PCES

Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira (07) com o objetivo de combater um esquema de lavagem de dinheiro e realização de rifas ilegais no Sul do Espírito Santo. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Itapemirim e cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco municípios da região.

As investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência em Alegre, relatando a suspeita de manipulação nos sorteios. Segundo o relato, os nomes dos ganhadores estariam previamente definidos.

Durante as apurações, foram identificadas diversas irregularidades, como a ausência de autorização do Ministério da Fazenda para a realização das rifas, o não recolhimento de tributos obrigatórios e a utilização de recursos de origem suspeita para a aquisição dos bens anunciados como prêmios.

Com autorização judicial, a Polícia obteve a quebra de sigilo bancário dos investigados e o bloqueio de perfis utilizados para divulgar os sorteios. A análise financeira revelou que os responsáveis não possuíam nenhum bem registrado em seus nomes — nem mesmo os prêmios anunciados.

Na operação, realizada em Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre, foram apreendidos três carros de luxo, um jet ski, um quadriciclo e diversos aparelhos celulares.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e rastrear a origem dos recursos movimentados no esquema.

