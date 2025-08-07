Polícia Civil deflagra operação contra esquema de rifas ilegais no Sul do ES

Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira (07) com o objetivo de combater um esquema de lavagem de dinheiro e realização de rifas ilegais no Sul do Espírito Santo. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Itapemirim e cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco municípios da região.

As investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência em Alegre, relatando a suspeita de manipulação nos sorteios. Segundo o relato, os nomes dos ganhadores estariam previamente definidos.

Durante as apurações, foram identificadas diversas irregularidades, como a ausência de autorização do Ministério da Fazenda para a realização das rifas, o não recolhimento de tributos obrigatórios e a utilização de recursos de origem suspeita para a aquisição dos bens anunciados como prêmios.

Com autorização judicial, a Polícia obteve a quebra de sigilo bancário dos investigados e o bloqueio de perfis utilizados para divulgar os sorteios. A análise financeira revelou que os responsáveis não possuíam nenhum bem registrado em seus nomes — nem mesmo os prêmios anunciados.

Na operação, realizada em Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre, foram apreendidos três carros de luxo, um jet ski, um quadriciclo e diversos aparelhos celulares.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e rastrear a origem dos recursos movimentados no esquema.