IEL-ES tem oportunidades de estágio abertas no Espírito Santo

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está com 12 vagas de estágio abertas para estudantes de cursos técnicos, tecnólogos e nível superior a partir desta sexta-feira (22/08). As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha e Viana.

Para nível superior, há chances para quem está cursando Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Fonoaudiologia, Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Estatística, Matemática, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e Nutrição. Já no nível técnico, estão disponíveis vagas para os cursos de Administração e Informática.

Os valores das bolsas para nível técnico e superior estão entre R$ 789,90 e R$ 1.800,00 e podem ser complementados com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Alguns destaques:

O Sesi oferta oportunidades para estudantes de Pedagogia a partir do 3º período. Já no Senai São Mateus, há chance para quem está cursando Comunicação Social ou Publicidade e Propaganda.

Na Serra, a Biancogres está com seleção para cursos como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Civil ou Mecânica, Matemática e Estatística.

Em Viana, a Induspower disponibiliza vagas para Engenharia Elétrica ou Engenharia de Controle e Automação.

Inscrições

Os estudantes interessados devem acessar o site sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades. As vagas ficam disponíveis no site do IEL-ES até alcançarem o limite de estudantes inscritos. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].