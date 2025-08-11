IJSN divulga estudo sobre Migração no ES com foco nos municípios capixabas

Migração nos municípios é o tema da mais recente publicação do IJSN no Censo, divulgada na manhã desta segunda-feira (11), pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O novo estudo da série, elaborado pela Coordenação de Estatística do IJSN, apresenta o perfil migratório do Espírito Santo, com recorte para os municípios capixabas a partir dos dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A publicação também revela um retrato atual da movimentação populacional dentro e fora do Estado.

A série IJSN no Censo 2022 apresenta dados e estatísticas, disponibilizados em formato objetivo, sobre assuntos da atualidade, a partir dos estudos e pesquisas desenvolvidos pelo IJSN, que coordena o Núcleo Vitória da rede nacional de pesquisa do Observatório das Metrópoles. As publicações da série são todas elaboradas com base nos dados divulgados pelo Censo Demográfico de 2022 do IBGE, por meio de uma parceria oficial existente desde 2000.

Segundo o estudo, 102.402 pessoas migraram para o Espírito Santo nos últimos anos. A cidade da Serra lidera a lista dos municípios que mais receberam imigrantes vindos de outros estados, com 19.153 novos moradores. Em seguida aparecem Vila Velha (17.449), Vitória (11.920), Guarapari (5.251), Linhares (4.822), São Mateus (4.640), Cariacica (3.970) e Aracruz (2.854).

Já quando se observa o número de residentes nascidos fora do Brasil, o cenário muda. Vitória aparece no topo com 1.615 estrangeiros vivendo na cidade, seguida de Vila Velha (1.540), Serra (1.361), Cariacica (471), Guarapari (398), São Mateus (173), Aracruz (146) e Colatina (134). Ao todo, o Espírito Santo contabiliza 7.419 moradores estrangeiros.

Para o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, os dados revelam a diversificação da população imigrante presente no Estado capixaba. “É possível entender como a população imigrante presente no nosso Estado é diversificada e relacionar a presença desses imigrantes com o cenário de desenvolvimento do Espírito Santo. O município de Aracruz, por exemplo, conta com um percentual de imigrantes estrangeiros, vindos da Tailândia, China e Reino Unido. A presença dessas pessoas pode estar ligada a instalações, como a do Estaleiro Jurong e da empresa Suzano”, explicou.

A publicação também apresenta a representatividade dos moradores nascidos em outras unidades da federação em cada município capixaba. Entre os destaques estão Mucurici, onde 33,47% da população nasceu em outro estado; Bom Jesus do Norte, com 35,12%; e Pedro Canário, com 29,75%.

Migração no Espírito Santo

O estudo ainda traz dados sobre a origem dos residentes que passaram a viver no Espírito Santo nos cinco anos anteriores ao Censo. Em Vitória, por exemplo, a maioria desses novos moradores veio do Rio de Janeiro (25,10%), de Minas Gerais (22,49%), de São Paulo (12,57%), da Bahia (11,63%) e de Países Estrangeiros (7,46%).

Dos originários de países estrangeiros, 26,82% vieram dos Estados Unidos, 10,33% de Portugal e 8,31% da Itália. Já em Vila Velha, a maioria dos novos moradores veio do Rio de Janeiro (27,02%), de Minas Gerais (23,07%), da Bahia (13,72%), de São Paulo (10,35%) e de Países Estrangeiros (4,60%). Sendo que dos originários de países estrangeiros, 41,97% vieram dos Estados Unidos, 11,08% do Panamá e 10,09% do Reino Unido. Em São Mateus, os maiores contingentes vieram da Bahia (32,95%), do Rio de Janeiro (24,12%) e Minas Gerais (21,15%). Em Guarapari, as principais origens dos residentes foram Minas Gerais (32,09%) e Rio de Janeiro (27,24%).

O estudo completo está disponível para acesso público no link: https://ijsn.es.gov.br/Media/IJSN/IJSNnoCenso/IJSN%20no%20Censo%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Municipios.pdf