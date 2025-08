Inscrições abertas para a Caravana Grito da Cultura em Cachoeiro

Nos dias 22, 23 e 24 de agosto acontecerá a terceira edição da Caravana Grito da Cultura, que, dessa vez, será em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. A atividade, que acontecerá no Circo da Cultura, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, no Centro, é voltada para trabalhadores da cultura, que podem se inscrever gratuitamente no link.

O projeto busca conhecer a realidade do setor cultural em cada cidade visitada, analisando os investimentos, políticas culturais e condições de trabalho. As Caravanas Grito da Cultura são realizadas pela Associação Cultura Capixaba (Cuca) e pelo Grito da Cultura.

A Caravana já teve duas edições em 2025. A primeira, em Cariacica, na Grande Vitória, aconteceu nos dias 6,7 e 8 de junho. A segunda foi em Aracruz, no norte, em 25, 26 e 27 de julho. Depois de Cachoeiro de Itapemirim haverá outras três edições, uma na Serra, município da Grande Vitória, outra em Anchieta, no sul, além de Conceição da Barra, no extremo norte.

Os trabalhadores da cultura de Cachoeiro têm se mobilizado para participar da Caravana. Agatha Benks, artista afro ativista dos direitos humanos, acredita que a realização da atividade representa um momento estratégico e simbólico para a cidade. “Sua presença no município oferece visibilidade, diálogo e articulação direta entre artistas, produtores culturais, gestores públicos e representantes de movimentos culturais”, diz.

A Caravana contará com uma programação cultural com artistas locais, que está sendo montada e será divulgada em breve. Para Agatha, trata-se de um espaço no qual artistas de diversas linguagens – música, teatro, dança, literatura, artes visuais, entre outras – podem apresentar seus trabalhos, trocar experiências e se conectar com iniciativas regionais e estaduais. “Para muitos, é uma chance única de reconhecimento e ampliação de público, sobretudo em uma cidade marcada por desafios no acesso a palcos e financiamento”, avalia.

A Caravana Grito da Cultura é realizada pela Associação Cultura Capixaba (Cuca) e pelo Grito da Cultura, com o apoio do Ministério da Cultura e indicação de emenda parlamentar do Senador Fabiano Contarato (PT). A Associação Cultura Capixaba (Cuca), fundada em 2015, atua no fortalecimento dos trabalhadores da cultura, promovendo projetos e programas socioculturais. O Grito da Cultura é um movimento de trabalhadores das artes e da cultura, nascido em 2022 para lutar contra o desmonte das políticas públicas de cultura.

Saiba Mais

Como participar? Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVqw3DEMJe28y-FkLFxLh4fEI3IcdlqbNnfZvPDBCRRvl5Nw/viewform

Local: Circo da Cultura, localizado na Praça de Fátima, Avenida Beira Rio, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

Cada Caravana tem duração de três dias. A programação cultural será publicada em breve.

● Sexta-feira: Visitas a espaços culturais, grupos e coletivos para reconhecimento do território e mobilização do público.

● Sábado: Encontro com trabalhadores da cultura para escuta ativa, aulão sobre política cultural e apresentações de artistas locais.

● Domingo: Construção coletiva de propostas, programação cultural e intercâmbio entre cidades, com a participação de um representante da caravana anterior (Aracruz) e um da próxima cidade a receber o evento (Serra).