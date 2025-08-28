Inscrições abertas para a Festa Literária Internacional Capixaba

A Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc) acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Parque Cultural Casa do Governador. As inscrições para expositores, autores e demais participantes estão abertas por meio do link.

O evento nasce com a missão de inserir o Espírito Santo no mapa dos grandes festivais literários do País, valorizando o livro, a leitura e a formação de redes de conhecimento.

Leia também: Jornalista capixaba lança livro no maior congresso de Comunicação da América Latina

Com entrada gratuita, a Flinc oferecerá três dias uma programação diversa, que inclui mais de 30 atividades com autores nacionais e internacionais, editoras capixabas e nacionais, atrações musicais, além da Flinquinha, espaço dedicado às crianças.

O evento é uma realização da Letra Preta – Escrita e Imaginações, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais. Além de contar com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, com o apoio do Parque Cultural Casa do Governador e da Secretaria da Cultura (Secult).

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, sendo 23 permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio ouro da EDP e patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio prata da ArcelorMittal.