Jornalista capixaba lança livro no maior congresso de Comunicação da América Latina

A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo vai lançar o livro Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo no Intercom, congresso que acontece de 1º a 05 de setembro, em Vitória.

O lançamento faz parte do Publicom, que acontecerá na quinta-feira (4), às 17h, no Sesc Glória, Centro de Vitória. A organização do evento selecionou 55 obras de pesquisadores de todo o Brasil para participar do lançamento.

Leia também: Alunos da EJA de Guaçuí visitam Museu do Louvre em realidade virtual

O evento

A Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – é uma organização sem fins lucrativos focada na promoção e troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais de comunicação.

Anualmente, a instituição realiza um congresso nacional de pesquisa em Comunicação. Este ano, pesquisadores de todo o Brasil se encontrarão no Centro Universitário Faesa, no campus de Vitória, além de haver programação no Sesc Gloria.

“Ser selecionada para lançar livro no Intercom, maior congresso de Comunicação da América Latina, é um reconhecimento do meu trabalho enquanto pesquisadora. Fico feliz de poder apresentar meu livro para pessoas de todo o Brasil e de também ter a possibilidade de conhecer o que está sendo produzido nos demais estados brasileiros. Será uma grande troca de conhecimento e experiência”, diz a autora Elaine Dal Gobbo.

O livro

O livro Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo, resgata a história do Ferramenta, também conhecido como Boletim Ferramenta, jornal da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, criado em 1977.

O livro é fruto da dissertação de mestrado da jornalista, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação & Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no qual a autora, em um estudo inédito, resgatou a história do jornal Ferramenta de 1977 a 1985, portanto, da sua criação até o fim da ditadura militar.

“Onde há um poder ditatorial instalado é importante rememorar as ações de resistência a ele. O Ferramenta cumpriu um importante papel no contexto da ditadura, mas infelizmente estava esquecido. Ações como essa devem ser resgatadas, pois fazem parte principalmente da história das camadas populares e devem servir de exemplo para nós, que ainda hoje temos que lutar contra diversas opressões e contra os defensores da barbárie que foi o golpe militar e querem que isso se repita”, justifica a autora.

O livro, publicado pela Editora NPC, foi produzido por meio do Edital 11/2023 – Produção e Difusão Literária – da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura).

Criado pela Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, o Ferramenta era feito pelos trabalhadores para os trabalhadores como instrumento de formação cidadã, mobilização por direitos e contra a ditadura. Um de seus principais expoentes foi o padre francês Gabriel Félix Roger Maire, que coordenou o jornal de 1980, quando chegou ao Brasil, até 1989, quando foi assassinado.

No primeiro capítulo do livro, é abordado o golpe militar de 1964, seus antecedentes, sua concretização, para depois destacar as mobilizações no Espírito Santo para que não se efetivasse, bem como as mobilizações favoráveis ao golpe.

Em seguida, como foi a repressão aos movimentos populares no Espírito Santo, as formas de resistência; como a formação de oposições sindicais inspiradas nas mobilizações dos operários do ABC Paulista; o impacto dos grandes empreendimentos na qualidade de vida dos trabalhadores e como a Arquidiocese de Vitória, pautada na Teologia da Libertação, se posicionou ao lado do povo, sendo berço das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) no Brasil.

O segundo capítulo trata especificamente da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória no contexto ditatorial. Criada em 1974, a Pastoral completou 50 anos em 2024. Esse capítulo traz questões como seu surgimento, seus objetivos, sua forma de atuação, principais lideranças, como se organizava, atividades que realizava, sua importância na criação e fortalecimento das oposições sindicais, dos movimentos populares, Central Única dos Trabalhadores (CUT), entre outras ações.

O Ferramenta é destaque no terceiro capítulo, que apresenta como o jornal foi um importante instrumento de mobilização para as atividades da pastoral elencadas no segundo. Resgata seu surgimento, seus objetivos, processo de produção, distribuição, conteúdos abordados e resultados, como a formação crítica dos operários, levando-os a ter mais consciência de seus direitos e a agir em prol de melhores condições de vida.

Por fim, o quarto e último capítulo trata de quando e por que o Ferramenta acabou, que foi no início dos anos 2000. Este capítulo busca situar o leitor sobre a realidade da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória hoje, que é de enfraquecimento, e apontar as possíveis causas disso, como as diversas mudanças no mundo do trabalho e a falta de apoio da Igreja Católica com o passar do tempo.

Serviço

Lançamento do livro Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo, de Elaine Dal Gobbo