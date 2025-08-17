Intenção de consumo das famílias capixabas cresce e se mantém acima da média nacional

O espírito de confiança do capixaba segue impulsionando a economia do estado. A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Espírito Santo voltou a crescer em julho e se manteve em patamar considerado satisfatório (acima de 100), com 102,9 pontos registrados.

O índice está mais elevado que a média nacional (101,4) e a do Sudeste (102,5) e reflete um comportamento consistente desde 2023, quando o consumidor capixaba passou a demonstrar maior disposição para consumir.

No subíndice do ICF Nível de consumo atual, o crescimento em relação ao mesmo mês de 2024 foi expressivo: 12%. Apesar de o indicador se posicionar abaixo do nível de satisfação (com 96 pontos), foi o maior registrado no mês de julho considerando série histórica desde 2014. Isso revela que a percepção das famílias capixabas quanto ao consumo é a mais otimista registrada nos últimos 11 anos.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do ICF, disponibilizados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A tendência positiva no consumo se dá por uma série de fatores como a percepção de estabilidade na renda, maior segurança no emprego e um cenário de crédito mais acessível. “O ICF vem sinalizando um novo momento para o consumidor capixaba. O avanço registrado neste mês de julho confirma uma confiança sustentada no ambiente econômico do estado, o que tende a impulsionar o comércio e os serviços locais nos próximos meses”, destacou André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES.

Entre os componentes do índice, os maiores destaques com alta na comparação entre junho e julho ficaram por conta do item Perspectiva de consumo, com crescimento de 2,7% no mês, e Avaliação do momento para compra de bens duráveis, que subiu 2,2%. Esse desempenho mostra que, mesmo diante de desafios macroeconômicos, o consumidor do Espírito Santo segue otimista com seu poder de compra e com o cenário de trabalho.

Já a “Capacidade de consumo” indica o volume de bens e serviços que uma família pode adquirir com base na sua renda e empregabilidade. Esse indicador se mostrou 1,4% maior em julho em comparação a junho, totalizando 88,8 pontos, o que reflete uma maior satisfação das famílias do Espírito Santo em relação ao consumo, em especial no que se refere à aquisição de bens duráveis.

“Vale lembrar que esse avanço na intenção de consumo é reflexo direto da força da economia local. O mercado de trabalho aquecido e os ganhos de renda proporcionam maior segurança ao consumidor, que passa a planejar melhor suas compras e se mostra mais aberto à aquisição de bens de maior valor agregado”, pontuou Spalenza.

Dos sete componentes que compõem o ICF, seis apresentaram crescimento em julho, e cinco já estão acima da linha de satisfação (100 pontos). Isso indica que, além da disposição para consumir, o capixaba também percebe avanços concretos em sua realidade financeira.

A manutenção do indicador em patamar elevado mostra que o consumo tem sustentado a atividade econômica no Estado, reforçando a importância do setor de comércio de bens, serviços e turismo para o desenvolvimento regional.

O levantamento completo, com os dados detalhados, pode ser acessado no site: https://portaldocomercio-es.com.br.