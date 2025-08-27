Itapemirim celebra fé e tradição com festa em honra a Nossa Senhora do Amparo

A Paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim, se prepara para celebrar com grande devoção a Festa da Unidade Paroquial em honra a Nossa Senhora do Amparo 2025.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O festejo terá início no dia 30 de agosto e seguirá até a Solenidade de 8 de setembro, reunindo fiéis de diversos setores pastorais, comunidades e paróquias vizinhas em momentos de oração, fé e confraternização.

Leia também: Piúma: estudantes participam de fórum que incentiva participação e cidadania

Neste ano, a festa ganha um significado ainda mais especial, pois a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim celebra os 400 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora do Amparo, que também é co-padroeira da Diocese. Esse marco histórico fortalece a memória, a devoção e a espiritualidade do povo que, ao longo dos séculos, encontrou no amparo de Maria a inspiração para seguir Jesus Cristo com perseverança.

A programação religiosa conta com missas diárias, sempre às 19h, presididas por padres convidados e com a participação de comunidades e paróquias em peregrinação. Cada celebração será marcada por bênçãos especiais a diferentes grupos: agricultores, pais e mães, idosos, crianças, jovens, catequistas, professores, doentes e comerciantes. Haverá ainda apresentações culturais, sorteios e atividades que fortalecem a comunhão paroquial.

O ponto alto será a Solenidade do dia 8 de setembro, quando, às 17h30, será realizado o Ofício de Nossa Senhora e a procissão, culminando com a Santa Missa presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo Diocesano, às 18h.

Além da programação litúrgica, os fiéis são convidados a rezar a Oração de Consagração a Nossa Senhora do Amparo, fortalecendo a espiritualidade mariana e a confiança na intercessão da Mãe de Jesus.

Como gesto concreto, também será realizado um sorteio beneficente, cuja renda será destinada às obras da paróquia. Entre os prêmios, destacam-se uma viagem a Aparecida do Norte em 2025, um celular, uma bicicleta elétrica e um prêmio extra em dinheiro.

Nossa Senhora do Amparo no sul do ES

A origem da devoção a Nossa Senhora do Amparo reporta ao ano de 1625, quando uma Igreja dedicada a ela foi fundada pelos missionários jesuítas, nos Montes Castelos – atualmente região do Caxixe, próxima à Fazenda do Centro, no município de Castelo. Em 12 de novembro de 1710, foi elevada à Igreja Matriz da Paróquia dos Montes do Castelo, sob a nomeação de Nossa Senhora do Amparo.

Em 1765, devido à insegurança por ataques indígenas e devido à fome na região, os habitantes migraram a Igreja para o Sítio Itapemirim, levando as Imagens de Nossa Senhora do Amparo, a Pia Batismal, o sino e outros paramentos, edificando ali o primeiro templo. Um segundo templo foi erguido no centro de Itapemirim, do qual ainda existem ruínas.

A Paróquia Nossa Senhora do Amparo foi criada por ato diocesano de Dom Antônio Malheiros Reimão, 6.º Bispo do Rio de Janeiro, em março de 1769. E a atual e belíssima Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, terceiro templo dessa Paróquia, foi inaugurada em 15 de setembro de 1855.

No dia 29 de junho de 2008, durante a tradicional Festa de São Pedro, grande foi a demonstração de fé e devoção do povo por Nossa Senhora do Amparo, que foi declarada pelo então bispo, Dom Célio de Oliveira Goulart, co-padroeira da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. No mesmo ano, iniciou-se uma grande peregrinação com a imagem percorrendo todas as paróquias do sul do Espírito Santo. A manifestação religiosa estendeu-se até o ano de 2009.

Dez anos depois, em 2019, celebrando 250 anos da criação da Paróquia, a imagem de Nossa Senhora do Amparo novamente peregrinou, desta vez, nas comunidades dessa Paróquia, bem como foi realizada a primeira edição do Caminho do Amparo, com fiéis percorrendo 100 quilômetros a pé entre Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim, relembrando o caminho percorrido em 1765.

Ainda que toda essa história justifique, a verdade é que, no fundo, no fundo, todo filho sempre deseja o colo da mãe!

Serviço

Festa da Unidade Paroquial em honra a Nossa Senhora do Amparo 2025

Dias: De 30 de agosto à 8 de setembro.

Horário: Missas diárias, sempre às 19h.

Local: Os três primeiros dias da novena serão celebrados nos setores da paróquia e os demais dias na Igreja Matriz (Av. Bernadino Monteiro – Rosa Meirelles, Itapemirim/ES)